Waymo再下一城 進駐聖荷西 接駁可得抵用金
Waymo宣布擴大南灣服務範圍，首度進入聖荷西Berryessa轉運中心，並推出轉乘大眾運輸可得2.85美元抵用金的獎勵方案。
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Waymo宣布擴大南灣服務範圍，首度進入聖荷西Berryessa轉運中心，並推出轉乘大眾運輸可得2.85美元抵用金的獎勵方案。
自動駕駛公司Waymo宣布，11月3日開始正式擴大南灣載客服務範圍，首度進駐聖荷西的Berryessa的BART（灣區捷運）轉運中心，方便交通接駁。且為了鼓勵民眾搭乘，只要乘客搭乘Waymo的前後兩小時內轉乘大眾交通工具，都可獲得2.85美元抵用金。
Berryessa有許多華人居住，且也有不少不擅長開車的長者。當地華裔居民苗小姐說，她偶而會搭乘輕軌捷運到桑尼維爾或山景城，如果Waymo有開到Berryessa，對她來說又多了一個選擇，以後要到比較遠的地方，就可以考慮叫Waymo了。
除了Berryessa轉運站外，這次Waymo的擴張也包括Great Mall 購物中心以及聖荷西博覽會場（San Jose Fairgrounds），較遠的洛斯蓋圖（Los Gatos）和蒙特賽倫諾（Monte Sereno）部分社區也納入營運版圖，這次擴張讓Waymo在舊金山灣區服務總面積達350 平方哩。
根據聖荷西焦點報報導，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）發言人 Stacey Ross 表示，從交通局角度來看，任何能讓民眾更方便往返大眾運輸工具的措施，都是助力，是一件好事。不過VTA 官方也明確表示，目前並沒有與 Waymo 進行任何官方合作計畫。
為了鼓勵民眾結合大眾運輸，Waymo 推出了獎勵計畫：只要乘客在搭乘 Waymo後兩小時內轉乘在地公車或輕軌，或相反過來，搭乘大眾交通工具後再搭Waymo，即可獲得 2.85 美元抵用金。
Waymo 發言人 Mark Lewis 表示，這次擴張是該公司服務更多灣區乘客努力的一部分，未來將持續在南灣及更廣大的灣區拓展版圖，但目前尚未敲定下一個具體地點。
在此之前，Waymo 服務範圍已包括聖荷西國際機場（SJC）、Santana Row、Westfield Valley Fair 購物中心，以及 Willow Glen 等多個聖荷西社區，並在金寶市與庫比蒂諾營運。
Waymo此次首度進駐Berryessa的BART轉運中心，並納入Great Mall購物中心、聖荷西博覽會場，以及Los Gatos和Monte Sereno部分社區，讓南灣服務版圖進一步擴大。 只要乘客在搭乘Waymo前後2小時內轉乘在地公車或輕軌，或先搭大眾運輸再轉乘Waymo，就可獲得2.85美元抵用金，目的是鼓勵接駁大眾運輸。 Berryessa有不少華人與長者，居民認為多了交通選擇很方便；VTA則表示支持任何提升轉乘便利的措施，但也強調目前沒有與Waymo進行官方合作計畫。
精華 FAQ
Waymo此次首度進駐Berryessa的BART轉運中心，並納入Great Mall購物中心、聖荷西博覽會場，以及Los Gatos和Monte Sereno部分社區，讓南灣服務版圖進一步擴大。
只要乘客在搭乘Waymo前後2小時內轉乘在地公車或輕軌，或先搭大眾運輸再轉乘Waymo，就可獲得2.85美元抵用金，目的是鼓勵接駁大眾運輸。
Berryessa有不少華人與長者，居民認為多了交通選擇很方便；VTA則表示支持任何提升轉乘便利的措施，但也強調目前沒有與Waymo進行官方合作計畫。
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