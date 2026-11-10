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金州勇士8連勝 51分大破鵜鶘 柯瑞3節打卡下班

記者王子涵／舊金山即時報導
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勇士新秀倫德博格也打趣說，從「吉米教練」身上唯一學到的，就是和柯瑞一起上場時要把...
勇士新秀倫德博格也打趣說，從「吉米教練」身上唯一學到的，就是和柯瑞一起上場時要把球交給他。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

勇士在主場以51分大勝傷兵滿營的鵜鶘，柯瑞3節拿25分並升上史上得分第16，球隊也寫下8連勝與多項紀錄。

金州勇士9日晚在主場火力全開，以138比87大勝陣容不整的紐奧良鵜鶘，豪取八連勝。51分差不僅是本季NBA最大勝差，也是勇士隊史第4大勝仗。鵜鶘則吞下隊史最慘敗績。

柯瑞（Stephen Curry）僅出賽20多分鐘，便以10投6中、包括四記三分球攻下25分。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）同樣貢獻25分，倫德博格（Yaxel Lendeborg）則拿下23分、7籃板及4助攻，三人聯手帶動攻勢。

柯瑞生涯總得分也來到2萬6803分，超越德羅贊（DeMar DeRozan）的2萬6800分，升至NBA歷史得分榜第16位。

勇士首節便以35比20領先，鵜鶘單節23投僅7中，三分球12投2中。次節波傑姆斯基迅速拿下4分，助球隊將差距擴大至23分，半場勇士已以72比43遙遙領先，讓比賽早早失去懸念。

場邊另一焦點，是因傷休養的巴特勒（Jimmy Butler）穿上教練團風格服裝，手持戰術板客串教練，板上更寫著「把球給柯瑞」（PASS TO STEPH）。

總教練柯爾（Steve Kerr）笑說，賽前才向助教提議讓巴特勒穿得像教練，沒想到對方隨即以相似裝扮現身，彷彿心有靈犀。巴特勒還認真提醒球隊犯規次數，讓柯爾直呼相當入戲，但看到戰術板後才發現：「他也在模仿我們開玩笑。」

倫德博格也打趣說，從「吉米教練」身上唯一學到的，就是和柯瑞一起上場時要把球交給他。

勇士全場送出37次助攻，連續3場至少30次，本季達到此門檻的6場比賽全部獲勝。替補梅爾頓（De’Anthony Melton）投進4記3分球、拿下16分，巴西（Charles Bassey）貢獻12分、10籃板。

鵜鶘讓威廉森（Zion Williamson）輪休，墨菲三世（Trey Murphy III）也因膝部狀況缺陣，最終苦吞三連敗。

勇士從開季3連敗後連贏8場，在NBA開季至少3連敗後立即締造的連勝紀錄中排名第2，僅次於2006至07年球季獨行俠開季4連敗後的12連勝。

勇士老將格林。（記者王子涵╱攝影）
勇士老將格林。（記者王子涵╱攝影）

勇士新秀倫德博格也打趣說，從「吉米教練」身上唯一學到的，就是和柯瑞一起上場時要把...
勇士新秀倫德博格也打趣說，從「吉米教練」身上唯一學到的，就是和柯瑞一起上場時要把球交給他。（記者王子涵╱攝影）

柯瑞（Stephen Curry）僅出賽20多分鐘，便以10投6中、包括四記三分...
柯瑞（Stephen Curry）僅出賽20多分鐘，便以10投6中、包括四記三分球攻下25分。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 勇士首節就建立優勢，半場已領先29分，最終以138比87收下勝利，差距達51分，不僅是本季NBA最大勝差，也是勇士隊史第4大勝仗。

  • 柯瑞只打20多分鐘就10投6中，包含4記三分球，攻下25分；同時生涯總得分來到2萬6803分，超越德羅贊升至NBA歷史得分榜第16位。

  • 波傑姆斯基也拿下25分，倫德博格貢獻23分、7籃板和4助攻；場邊則有養傷的巴特勒穿教練裝、拿戰術板寫著「把球給柯瑞」，成為趣味話題。

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