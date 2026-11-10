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星巴克熊熊也瘋狂 五款盲盒各地掀搶購潮

記者王湘涵╱東灣即時報導
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星巴克今年首度推出Bearista小熊杯盲盒，紅色外盒印有小熊剪影與問號，每盒售...
星巴克今年首度推出Bearista小熊杯盲盒，紅色外盒印有小熊剪影與問號，每盒售價39.95元，須拆封才能揭曉款式。（讀者Tina提供）

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克將Bearista小熊玻璃杯改以盲盒形式推出，搭配5款冬季造型與稀有隱藏款，引發多地民眾排隊搶購，部分門市開賣20分鐘內即售罄。

星巴克人氣商品Bearista小熊玻璃杯今年玩出新花樣。10日上市的節慶系列首度採盲盒形式，消費者無法預先挑選款式，必須拆封才知道抽中哪隻小熊。除了四款冬季造型，還藏有極為稀有的神祕隱藏款，吸引各地民眾清晨排隊搶購，有門市開賣後短短20分鐘便銷售一空。

Bearista小熊玻璃杯去年推出後迅速成為熱門收藏商品，今年星巴克結合盲盒文化與稀有金色隱藏款，讓消費者除了排隊搶購，還多了一份拆盒時的期待，也讓小熊杯再掀話題。

新品上市當天，多地出現排隊購買人潮。北加州東灣有星巴克門市凌晨4時開門販售；俄勒岡州波特蘭則有兩家門市分別在開賣後20分鐘及30分鐘內售罄；南加州一間Target賣場開門前，已有大批民眾在店外排隊等候，店員特別根據現場人數調整每人限購一盒。據店員透露，一般同等規模門市通常會有50盒的配額，但該店此次僅分配到約25盒。

今年推出的「Bearista Glass Cold Cup Surprise Box」共有五款角色，包括戴著馴鹿帽的Reiny、頭頂雪景裝飾的Joy、配戴滑雪護目鏡的Aspen，以及戴著冬季耳罩的Bunny。第五款則是極為稀有的金色小熊Goldie，為系列中的神祕隱藏款。每盒售價39.95元，容量20盎司（約591毫升），每款還附有專屬角色卡，介紹小熊的個性、節日喜好與最愛的星巴克飲品。

星巴克官方公布每人最多可購買兩盒，由於無法從外盒辨認款式，消費者即使順利買到，也未必能抽中自己最喜歡的造型，想要集齊五款更得碰運氣。

每款小熊杯均以手工吹製玻璃製成，搭配不同冬季配件，其中Bunny款更具有遇冷變色設計，原本白色的杯身加入冰飲後會轉為藍色，增添使用與收藏樂趣。實際開箱的Joy款小熊杯，透明杯身飾有白色雪花圖案，杯蓋上方則設計成迷你雪景罩，內有三名滑冰小熊，營造冬日氣氛。

除了10日上市的新系列，星巴克也預告，去年經典綠色毛帽造型的小熊玻璃杯將於12月1日在指定門市重新販售，讓錯過這次新品的消費者，年底還有另一波購買機會。

星巴克Bearista小熊杯盲盒10日開賣，南加州一間Target賣場開門前，已...
星巴克Bearista小熊杯盲盒10日開賣，南加州一間Target賣場開門前，已有大批民眾在店外排隊等候。（讀者Tina提供）

民眾進入Target賣場後，在星巴克櫃位前排隊購買小熊杯盲盒。店員表示，該店此次...
民眾進入Target賣場後，在星巴克櫃位前排隊購買小熊杯盲盒。店員表示，該店此次僅有約25盒，現場採每人限購一盒。（讀者Tina提供）

星巴克Bearista小熊盲盒Joy款開箱實物，後方外盒可見今年推出的五款角色，...
星巴克Bearista小熊盲盒Joy款開箱實物，後方外盒可見今年推出的五款角色，包括Reiny、Joy、Aspen、Bunny及神祕隱藏款Goldie。（讀者Tina提供）

精華 FAQ

  • 最大亮點是首度改採盲盒形式販售，消費者無法事先挑選款式，必須拆盒才知道抽中哪一款，並且還有極稀有的金色隱藏款，強化收藏與驚喜感。

  • 新系列共有5款，包括Reiny、Joy、Aspen、Bunny與隱藏款Goldie。每盒售價39.95元，容量20盎司、約591毫升，且附有專屬角色卡。

  • 上市當天多地出現清晨排隊潮，部分門市在20分鐘到30分鐘內售罄。星巴克也預告，去年經典綠色毛帽款將於12月1日在指定門市重新販售。

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