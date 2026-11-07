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一道招牌菜辣到上法院 加州醫師最後與泰國餐廳和解

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活卻更寬裕？她曝回流半年體悟

辣到上法院 聖荷西醫師最後與泰國餐廳和解

記者王湘涵／即時報導
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泰國鳥眼辣椒是「龍珠」雞肉丸訴訟中被指造成傷害的食材。圖為鳥眼辣椒示意圖，非涉案...
泰國鳥眼辣椒是「龍珠」雞肉丸訴訟中被指造成傷害的食材。圖為鳥眼辣椒示意圖，非涉案餐廳所用食材。（翻攝自維基）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西醫師指控在洛斯蓋圖泰國餐廳用餐後因過辣受傷，雙方在陪審團審判前達成保密和解，餐廳招牌菜仍將留在菜單上。

一盤辣味雞肉丸，讓南灣一名醫師與泰國餐廳打了三年官司。聖荷西神經科醫師華利亞（Harjasleen Walia）指控，她在洛斯蓋圖餐廳Coup de Thai用餐後，因菜餚過辣造成永久傷害。雙方近日在原定陪審團審判前達成保密和解，但這道引發官司的招牌菜，預料仍將留在菜單上。

舊金山紀事報11月4日報導，華利亞2021年與友人到該餐廳用餐，吃了名為「龍珠」（Dragon Balls）的雞肉開胃菜。她在2023年提出的訴訟中指稱，菜餚造成聲帶、食道及右側鼻孔內部化學灼傷，並留下永久性傷害，因此控告餐廳及業主斯旺查恩（Tanatcha Swangchaeng）。

雙方爭議之一，在於這道菜究竟能不能減辣。根據訴狀，華利亞曾告知服務生自己不能吃辣，要求降低辣度，服務生則表示廚房會配合。然而，餐廳一名主管先前曾向媒體表示，辣椒已混在肉丸裡，這道菜無法製成溫和版本。

華利亞也在訴訟中指控，餐廳未訓練員工在顧客對辣味產生不良反應時，提供泰式奶茶或其他含乳飲品協助緩解。

訴狀將傷害歸因於泰國鳥眼辣椒，這是一種果實小巧、辣度高、常見於泰式料理的辣椒。不過，美國國家首都毒物中心醫師阿波爾（Kelly Johnson-Arbor）表示，泰國辣椒可能刺激口腔與喉嚨，引發噁心及胃灼熱，但並未被認為與永久性組織損傷有關。

案件原定11月6日展開陪審團審判，預計審理五至七天，但雙方在開庭前達成和解。華利亞的律師夏恩（David Russell Shane）以協議保密為由，拒絕透露細節；餐廳律師特勞姆（Sheryl Traum）則表示，雙方已找到彼此都能接受的解決方式。和解金額與其他條件均未公開，案件也未經法院判定傷勢及責任。特勞姆也說，「龍珠」一直是店內人氣菜色，短期內應該不會下架。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於醫師認為她吃下招牌菜「龍珠」後，因辣度過高造成聲帶、食道與鼻孔內部化學灼傷；餐廳則對傷勢與責任並未承認，雙方最終以和解收場。

  • 案件原定在11月6日進入陪審團審判，預計審理5至7天，但雙方在開庭前先行達成保密和解，因此未由法院對傷勢與責任作出最終判定。

  • 目前看來不會。餐廳律師表示已找到雙方都能接受的解決方式，並指出「龍珠」一直是店內人氣菜色，短期內應該仍會保留在菜單上。

泰國 舊金山 聖荷西

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