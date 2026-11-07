山景城除草疑傷大樹？市府擬補種卻還得等等
山景城疑因除草劑殘留傷及土壤與樹根，導致圖書館前及鄰近公園多棵大樹衰弱砍除；市府規畫補種31棵樹，但須待土壤檢驗確認安全後才能動工。
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山景城疑因除草劑殘留傷及土壤與樹根，導致圖書館前及鄰近公園多棵大樹衰弱砍除；市府規畫補種31棵樹，但須待土壤檢驗確認安全後才能動工。
原本用來清除雜草的藥劑，疑讓山景城圖書館前與鄰近公園的大樹接連衰弱。市府今年已砍除近「三打」樹木，近日提出補種方案，但須先確認土壤中的除草劑殘留已充分降低，才能種下新樹。
據地方媒體山景城之聲（Mountain View Voice）11月6日報導，山景城公園與休閒委員會4日討論圖書館周邊及先鋒公園的補種計畫，支持恢復綠蔭，並希望優先採用本地原生樹種，增設吸引蜜蜂、蝴蝶等授粉動物的花園。
圖書館前富蘭克林街原有一排成熟懸鈴木，因健康惡化於7月遭砍除。市府研判，樹木衰弱可能與一種除草劑有關，之後已停止使用。另有150棵樹出現類似症狀，都市林業經理漢森（Russell Hansen）表示，其中約30棵可能恢復，其餘能救回的機會相當有限。
除草劑為何會傷及大樹？這次涉及的藥劑屬於非選擇性除草劑，可經葉片與根部吸收，干擾植物製造生長所需的胺基酸。因此，即使沒有直接噴到樹上，藥劑進入土壤後，仍可能被樹根吸收，傷及周邊植物。
加州大學綜合病蟲害管理資料指出，該藥劑在土壤中可能維持較長時間的活性，影響後續栽種。不過，市府強調，驗出藥劑不代表已釐清個別樹木衰弱的原因，也不排除其他因素。
依目前方案，市府規畫在富蘭克林街補種21棵樹、先鋒公園周邊另種6棵，其他6棵則須配合附近工程安排。市府10月再次採集土壤樣本，截至4日會議時仍未取得檢驗結果，補種時程尚待確定。
部分居民與環保人士要求市府全面檢討除草劑使用，市府表示，目前已停止在樹穴內施用所有除草劑，並研究不使用除草劑的公園管理方式，更新後的病蟲害管理計畫預計明年初提交委員會。
市府懷疑，原本用來清除雜草的非選擇性除草劑滲入土壤後，被樹根吸收，進而傷害圖書館前與鄰近公園的大樹，導致多棵樹接連衰弱甚至被砍除。 依現行方案，市府打算在富蘭克林街圖書館前補種21棵樹，在先鋒公園周邊再種6棵，另有6棵須配合附近工程安排，合計共31棵。 因為市府10月再採集土壤樣本後，4日會議時仍未拿到檢驗結果，必須先確認除草劑殘留已充分降低，才能確保新樹栽種後不再受影響。
精華 FAQ
市府懷疑，原本用來清除雜草的非選擇性除草劑滲入土壤後，被樹根吸收，進而傷害圖書館前與鄰近公園的大樹，導致多棵樹接連衰弱甚至被砍除。
依現行方案，市府打算在富蘭克林街圖書館前補種21棵樹，在先鋒公園周邊再種6棵，另有6棵須配合附近工程安排，合計共31棵。
因為市府10月再採集土壤樣本後，4日會議時仍未拿到檢驗結果，必須先確認除草劑殘留已充分降低，才能確保新樹栽種後不再受影響。
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