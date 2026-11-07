灣區洋流野餐日 千位僑胞力挺 沈伯洋錄影片感謝

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區台僑舉辦「灣區洋流野餐日」，千人以橘色聚會力挺沈伯洋，並透過自製文宣與跨海影片，呼籲僑胞返台投票、凝聚挺台力量。

距離台灣縣市長大選只剩不到三周，台北市長選戰相當激烈，已有不少台灣僑胞買好機票準備回台投票。台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區 洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與，活動當中也有不少人自己出錢出力印製貼紙，還有用3D列印 機印鑰匙圈、吊牌，發揮各種創意，壓軸播出台北市長參選人沈伯洋 送給灣區僑胞的獨家影片，展現台美人深厚情感與挺台灣的民間力量。

台美民主工作站是舊金山灣區在地台僑自發的組織，開放「洋流野餐日」網路報名不到兩小時即宣告額滿。主辦單位表示，活動以「洋流號起航，小水滴大匯流」為主題，廣邀灣區關心台灣的鄉親帶野餐墊戶外聚會，展現社群凝聚力。現場服飾顏色為橘色，大合影時一整片橘色海洋，象徵連結家鄉的「台美洋流號」成功啟航。

主辦單位活動中設計一款極具收藏意義的「洋流號登船證」，航線標註為「SFO-TPE」，代表灣區僑胞的心意將跨越太平洋，直達台灣。當天報到的鄉親均獲贈洋流飄帶、紀念貼紙與登船證，隨行孩童也能領取專屬登船證。

活動尾聲是沈伯洋錄製的跨海影片，他在影片中誠摯感謝海外鄉親長年在國際上為台灣發聲。沈伯洋說：「一滴水很小，但很多小水滴匯聚在一起，就會變成洋流。」他呼籲能返鄉的僑胞回台行使投票權；無法成行的朋友，也能打通電話叮嚀在台親友走進投票所，「大家一起讓洋流回家」。影片一上線便吸引三萬人次觀看，迴響很大。

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）

主辦單位台美民主工作站志工群。（台美民主工作站提供）

活動當中也有不少人自己出錢出力印製貼紙。（記者江碩涵／攝影）

活動當中也有不少人自己出錢出力印製貼紙，還有用3D列印機印鑰匙圈、吊牌，發揮各種創意。（記者江碩涵／攝影）

三谷地區台僑王雪碧特地開車近一小時參加洋流野餐活動。王雪碧說，她與朋友時常凌晨上網看台灣洋流活動看到熱血流淚，因為很久沒看到台灣政治界的清流，沈伯洋願意為了抗中保台而放棄永久美國教職，她也一定要站出來支持沈伯洋，於是號召了好朋友們一同野餐。

矽谷工程師洪輝舜全家參與活動。他說，看到很多網友自發性地印貼紙、海報、飄帶，也想盡一份心力，他使用網路上的開源檔案和3D印表機印製150份「洋流慧聚」吊牌送給大家，希望可以認識更多志同道合愛台灣的朋友。矽谷工程師馬兆先說，野餐日相當溫馨，在活動中認識到不同年齡層的朋友，大家交換想法，相當有趣。

三谷地區台僑王雪碧特地開車近一小時參加洋流野餐活動，她號召了好朋友們一同野餐。（記者江碩涵／攝影）

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）

這次活動由台美民主工作站主辦，逾 30 位志工幫忙，相關文宣印製與活動支出全由志工自行分攤，現場恪守不收任何費用、不募款原則。主辦單位表示，看見這麼多跨世代鄉親齊聚一堂，證明海外台灣人的心緊緊相連。

矽谷工程師洪輝舜全家參與活動，並使用網路上開源檔案和3D印表機印製150份「洋流慧聚」吊牌送給大家。（記者江碩涵／攝影）

台美民主工作站11月7日中午在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦「灣區洋流野餐日」，吸引上千名台僑參與。（記者江碩涵／攝影）