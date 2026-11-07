舊金山海崖區豪宅非法侵占案 彭姓華女與七隻狗被逮

涉嫌非法占用這棟舊金山富裕海崖區房屋並偽造其房契的華裔女子已遭警方逮捕。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山警方6日突襲海崖區被侵占豪宅，逮捕華裔女子戴安娜‧彭，並帶走7隻狗；此案同時涉及偽造契約、非法持有槍毒與巨額欠稅。

舊金山 警方6日在富裕海崖區（Sea Cliff）一棟被侵占的惡名昭彰豪宅 執行搜查行動，逮捕了涉案的華裔 女子。

舊金山紀事報表示，警方於6日上午7時30分左右，在這棟位於舊金山250 32nd Avenue、價值440萬元的房屋內逮捕了42歲的華裔女子戴安娜‧彭（Diana Peng，音譯）。這棟住宅因產權糾紛以及涉嫌被非法占用，成為社區嚴重問題已長達一年。這次逮捕行動是這起事件的最新進展。

警方表示，戴安娜‧彭被控詐斯罪、非法持有槍械彈藥罪、毒品罪、無證駕駛罪和虐待動物罪，目前被關押在舊金山縣監獄（San Francisco County Jail）。

6日上午，大批警員駕駛多輛警車來到這棟房屋前，拉起黃色警戒線，將房屋團團圍住，接著破門而入進行搜查。舊金山動物管理中心（San Francisco Animal Care & Control）也參與此次行動，從該房屋帶走了七隻狗，並將牠們送往動物收容所。

鄰居威爾（Cameron Will）表示，他們事前並未收到任何警方將搜查這棟房屋的通知。住在街對面的威爾稱，他透過窗戶看到警察持槍走進這棟房屋，在屋內搜查了近四小時，搬走了一些紙箱和紙袋。他同時看到動物管理中心人員協助警方帶走了七隻比特犬（pit bull）。

這棟房屋也是舊金山市府律師邱信福（David Chiu）9月提起的一起民事訴訟的焦點。市府指控戴安娜‧彭和男子阿迪（Brandon Aadee）使用偽造的房屋契約將這棟房屋占為己有，並試圖出售變現。

紀事報指出，從2025年7月起，戴安娜‧彭和阿迪一共登記了八份房屋契約，在兩人之間反覆轉讓。市府表示，至少有五份契約涉嫌偽造公證人簽名和印章，或在公證後進行篡改。多名公證人員告訴調查官員，他們的簽名或印章被偽造或濫用。

此外，這棟房屋還拖欠累計超過34萬元的房地產稅金。舊金山市議會10月已授權財政局拍賣該房屋，此舉有望讓市府收回被拖久的稅款，並重新確定合法所有人。