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議員提議 舊金山機場員工最低薪資提高到30美元

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舊金山議員提議將舊金山國際機場員工最低時薪定為30美元。（本報檔案照）
舊金山議員提議將舊金山國際機場員工最低時薪定為30美元。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山擬推動法案，要求到2030年將SFO多數機場員工最低時薪調升至30美元，以因應灣區高生活成本與低薪工人困境。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，已在舊金山國際機場（San Francisco International Airport，SFO）工作了17年的多爾德（Nestor Dolde）是一名輪椅協助員，他每天連續上兩班，每班8小時，直到接近午夜才回家。

多爾德表示，即使每天工作16小時，他每小時22.51美元的工資也僅夠勉強支付他在聖馬刁縣（San Mateo County）居住地的房租、汽油費和其他基本生活開支。

為了幫助像多爾德這樣生活拮据的工人，舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）希望到2030年將SFO數千名工人的最低時薪提高到30美元。

孟達文提出的法案將影響機場內的多種崗位，包括行李搬運工、輪椅陪護員、租車服務員和機艙清潔工。該法案不會影響航站樓內咖啡館、餐廳和零售店的員工，這些員工在兩年前經過為期三天的罷工後，已獲得加薪。

近年來，整個灣區的生活成本急劇攀升，給低收入工人帶來了巨大壓力。在舊金山，市政府領導層一直在努力降低生活成本，並於今年早些時候宣布為市政雇員加薪12%。

SFO的工會與多家僱傭機場工人的公司就合同重新談判已持續一年多，但在加薪問題上進展艱難，因為最低工資由市條例規定。孟達文表示作為機場的運營方，市政府是時候介入並為這些員工設定一個合理的最低工資標準了。

去年洛杉磯市議會通過一項類似提案之後的舉措，該提案將洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）員工的最低工資提高至30美元，最初定於2028年生效，但在航空公司和酒店業強烈反對後，實施時間被推遲至2030年。

與洛杉磯的立法不同，孟達文的提案不會改變機場酒店員工的最低工資標準。他還指出，其法案中概述的時間表與洛杉磯的方案一致。

該條例可能會影響在機場運營的各分包商超過一萬名員工，其中大多數由美聯航（American Airline）簽約。目前尚不清楚此次加薪是否會導致旅客成本上升。

按目前的工資標準，SFO工人的時薪遠高於聖馬刁縣現行的最低時薪標準（17.95美元）。儘管如此，多年來他們一直表示，自己的工資太低，無法負擔灣區的生活成本。根據Living Wage Institute的數據，該縣的生活工資，即一名無子女的單身成年人維持基本生活所需的小時工資，約為每小時38美元。

任期屆滿的孟達文將於今年年底離任，屆時該法案尚未提交全體委員會表決，但已有七名議員簽署成為該法案的共同提案人，麥德誠（Matt Dorsey）承諾他將繼續推動該立法。

精華 FAQ

  • 孟達文提議，將舊金山國際機場數千名工人的最低時薪提高到30美元，並計畫在2030年生效，希望讓機場低薪員工更能負擔灣區生活開支。

  • 法案主要涵蓋機場內多種崗位，包括行李搬運工、輪椅協助員、租車服務員與機艙清潔工；但航站樓內咖啡館、餐廳和零售店員工不在此案範圍內。

  • 因為灣區生活成本長期上升，像輪椅協助員多爾德即使每天工作16小時，薪資仍只夠勉強支付房租與基本開支，議員因此主張市府介入訂定合理底薪。

灣區 低收入 舊金山

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