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Target聯名哈利波特霍格華茲徽章免費送 粉絲快衝

記者龔玥／即時報導
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Target官網的聖誕季與哈利波特聯名。（記者龔玥/攝影）
Target官網的聖誕季與哈利波特聯名。（記者龔玥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Target為迎接聖誕購物季，推出近350款哈利波特聯名商品，並在11月7日上市，還將於部分門市免費送徽章及舉辦宣傳活動。

隨著聖誕購物季即將到來，零售商Target攜手華納兄弟推出近350款全新及獨家「哈利波特」主題商品，慶祝電影系列上映25周年。系列商品將於11月7日正式上市，涵蓋服飾、居家裝飾、收藏品及節日禮物，吸引各年齡層影迷選購。

Target表示，無論是長期支持「哈利波特」的粉絲，或是剛開始認識霍格華茲魔法世界的新觀眾，電影中的故事與角色都為許多家庭帶來歡樂。此次合作希望結合獨家商品、設計感及實惠價格，讓粉絲將魔法世界帶回家。

商品種類相當豐富。服飾包括50元的刷毛衣、30元起的全家款睡衣，以及以哈利波特隱形斗篷為靈感設計的睡袍，另有印上霍格華茲四大學院元素的開襟毛衣、拉鍊外套及運動衫，價格均不超過50元。

Target還推出遇熱會改變圖案的筆記本、遊戲，以及每個8元的包包吊飾，適合作為聖誕禮物或節日禮物袋中的小驚喜。居家用品則包括被子、抱枕、霍格華茲學院主題靠枕，價格25元起，另有主題純棉床單及以各學院為設計元素的牆面裝飾。

11月7日，部分參與門市的顧客可以免費獲贈一枚霍格華茲校徽徽章（Hogwarts Crest button），Target並將於當天推出全新宣傳活動，邀請影迷關注，活動中還可能出現電影系列中的熟悉面孔。

Target表示，此次近350款商品是品牌持續拓展「哈利波特」主題商品的一部分，從服飾、收藏品到居家用品，希望讓粉絲以不同方式體驗魔法世界。

Target聯名哈利波特的掛毯。（圖源Target官網）
Target聯名哈利波特的掛毯。（圖源Target官網）

Target聯名哈利波特推出的玩偶。（圖源Target官網）
Target聯名哈利波特推出的玩偶。（圖源Target官網）

精華 FAQ

  • Target此次攜手華納兄弟推出哈利波特主題系列，藉由電影25周年與聖誕購物季檔期，帶來近350款全新及獨家商品，吸引不同年齡層粉絲選購。

  • 商品涵蓋服飾、居家裝飾、收藏品與節日禮物，包括刷毛衣、睡衣、睡袍、筆記本、包包吊飾、被子、抱枕與床單等，強調獨家設計與實惠價格。

  • 11月7日部分參與門市將免費發送霍格華茲校徽徽章，Target也會推出全新宣傳活動，並可能出現電影系列中熟悉的角色或面孔，增加粉絲互動感。

哈利波特 零售商 Target

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