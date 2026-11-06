動物下班、燈籠接班 屋崙動物園今晚起變身

屋崙動物園年度燈展Glowfari於11月6日起登場，以動物造型燈籠點亮園區。（翻攝自屋崙動物園官網）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙動物園年度Glowfari燈展第7屆登場，以數百件動物燈籠打造夜間賞燈體驗，園內動物則回到室內休息，民眾須分時預約購票入場。

巨型貓頭鷹在入口上方轉動腦袋，彷彿正打量入園遊客。屋崙 動物園年度燈展Glowfari今年邁入第七屆，11月6日晚間登場，以數百件全新動物造型燈籠接替回到室內休息的真動物，展期至2027年1月31日。

據NBC灣區 電視台報導畫面，入口以大型花朵、綠葉與枝幹構成迎賓景觀，展翅的貓頭鷹立於動物園招牌上方；園內則以巨型花草搭配動物燈組，讓遊客彷彿走進放大的自然世界。鳥兒轉動頭部、蜜蜂拍動翅膀，樹間還懸掛著藍紫色水母，增添賞燈趣味。

今年展區以加州森林、舊金山灣、蒙大拿州 、佛羅里達大沼澤地及夏威夷等地為主題，透過不同場景呈現各地生物多樣性，以及物種與棲地之間的關係；山峰、樹木與繽紛花朵等造型，也讓園區步道呈現不同於日間的景致。

賞燈路線也延伸至山上，遊客可搭乘點綴節慶燈光的空中纜車，前往「加州步道」（California Trail）欣賞更多燈籠。園內另供應熱巧克力及季節限定餐飲，讓民眾在冬夜賞燈途中暖暖身。

不過，想在夜間看真動物的遊客要留意，園方說明，Glowfari期間，園內動物均在室內區域休息，不對遊客展示。日間參觀與夜間燈展須分別購票，不能持日間門票直接留下賞燈。

燈展採分時預約，入場時段介於下午4點半至晚間6點半，入口於晚間7點半關閉，所有遊客須於晚間9點前離園。纜車排隊於晚間7點45分截止，從加州步道下山的末班纜車為晚間8點半。

門票須提前上網預約，費用包含停車，動物園會員可享九折優惠。活動部分日期不開放，民眾出發前宜先確認，並備妥保暖、防雨衣物。