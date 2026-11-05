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瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

記者王湘涵╱東灣即時報導
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加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為...
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加州第14國會選區計票仍在進行，瓦哈布已宣布勝選，但赫南德茲未認輸，最終結果仍待阿拉米達縣選務機關確認。

加州第14國會選區選後計票持續進行。據布利桑頓周報報導，現任聯邦眾議員瓦哈布（Aisha Wahab）4日宣布勝選。但競選對手、灣區捷運（BART）董事會主席赫南德茲（Melissa Hernandez）尚不準備認輸，將待剩餘選票完成計算後，再對選舉結果發表正式聲明。

目前阿拉米達縣選務處公布的計票結果，仍停留在4日凌晨2時07分的更新：瓦哈布獲6萬8612票，得票率56.53%；赫南德茲獲5萬2755票，得票率43.47%，兩人相差1萬5857票。計票尚未完成，最終結果仍待選務機關確認。

瓦哈布在4日的勝選聲明中表示，這是選區民眾第四次選擇來自社區的代表，而非外部資金與影響力，並強調選民已清楚表明「我們的社區不供出售」。她對選區的支持深受感動，也期待投入工作。她所指的四次交鋒，包括今年6月的例行初選、特別初選、8月的特別選舉決選，以及此次11月大選。

加州第14國會選區涵蓋利佛摩、布利桑頓、卡斯楚谷、聯合市及海沃，以及佛利蒙和都柏林部分地區。兩人在競選中均將生活成本列為重要議題。瓦哈布強調住房、醫療與各年齡層的照護需求，赫南德茲則提出降低生活成本、移民改革與公共安全等優先事項。

選戰期間，兩人的表達與競選風格也受到部分民眾關注。一名觀看10月7日辯論會的受訪選民表示，瓦哈布說話有邏輯、條理清楚，辯論時思緒清晰，也讓人感受到她對選民處境的理解和共情。而在赫南德茲的競選活動現場，一名支持者則形容她待人厚道善良，認為她有時過於溫和，在競爭激烈的選舉中，這樣的個性未必有利。

若後續計票確認瓦哈布勝選，她將自2027年起展開完整的兩年任期，繼續代表東灣第14選區在國會服務。

精華 FAQ

  • 阿拉米達縣選務處的最新公布仍停留在4日凌晨2時07分的更新，顯示瓦哈布以6萬8612票、56.53%領先赫南德茲的5萬2755票、43.47%，但計票尚未完成。

  • 瓦哈布在勝選聲明中表示，選民第四次選擇來自社區的代表，而非外部資金與影響力，並強調社區不是可以被出售的。她也感謝支持者，表示期待投入工作。

  • 兩人都把生活成本列為核心議題，瓦哈布主打住房、醫療與照護，赫南德茲則談降低生活成本、移民改革與公共安全。若計票確認勝選，瓦哈布將自2027年起展開完整2年任期。

加州 眾議員 灣區

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