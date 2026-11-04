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加州國會眾議員李卡多連任成功 承諾深化台美高科技夥伴關係

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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美國 2026 年期中選舉陸續揭曉，代表矽谷的第 16 選區民主黨籍眾議員李卡多...
美國 2026 年期中選舉陸續揭曉，代表矽谷的第 16 選區民主黨籍眾議員李卡多（Sam Liccardo）4日宣布，連任國會眾議員。（資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷代表李卡多在加州第16國會選區以壓倒性票數連任，並承諾持續推動台美在半導體與科技供應鏈上的合作。

美國 2026 年國會眾議員期中選舉陸續揭曉，代表矽谷的第 16 國會選區現任民主黨籍眾議員李卡多（Sam Liccardo）4日宣布，以 10萬9418 票、75.9% 的得票率，壓倒性擊敗共和黨籍挑戰者索爾（Peter Sundin Soulé），順利連任國會眾議員。

加州第 16 國會選區涵蓋大部分矽谷區域，包括聖荷西、山景城、巴洛阿圖等核心高科技城鎮。身為國會中堅定「友台派」議員，李卡多在首任任期內便積極推動科技、創新及供應鏈安全政策，他高度重視矽谷與台灣在半導體等關鍵技術上的戰略合作，過去不僅多次在公開場合為台灣發聲、支持台灣參與國際組織，更積極推動深化台美雙邊經貿夥伴關係。

回顧 2024 年國會眾議員大選，當時因資深議員艾舒（Anna Eshoo）退休而成為全美焦點，當時初出茅廬角逐國會席次的前聖荷西市長李卡多，與同為民主黨籍、華裔背景的加州前眾議員羅達倫（Evan Low）展開了一場極為激烈且備受全美政壇矚目的「矽谷內戰」，最終由李卡多勝出進入國會。

兩年過後，李卡多以現任者的優勢尋求連任，本次面對共和黨對手索爾的挑戰，他成功在期中選舉交出漂亮的成績單，延續其在矽谷的政治影響力。

李卡多表示，除了由衷感謝矽谷選民的信任與支持，也特別強調未來兩年任期將持續堅守台海和平與自由民主的共同價值，他承諾將在國會中扮演關鍵角色，進一步促進台灣與矽谷在科技供應鏈上的深度結盟，為雙邊經貿合作注入更多創新動能。

精華 FAQ

  • 李卡多以10萬9418票、75.9%的得票率擊敗共和黨對手索爾，順利在加州第16國會選區連任成功，延續他在矽谷地區的政治影響力。

  • 第16選區涵蓋聖荷西、山景城、巴洛阿圖等矽谷核心城鎮，是美國高科技與創新產業重鎮，也使台美在半導體與供應鏈議題上高度連動。

  • 李卡多表示未來兩年將持續堅守台海和平與自由民主價值，並在國會中推動台灣與矽谷深化科技供應鏈結盟，促進雙邊經貿合作與創新動能。

加州 眾議員 矽谷

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