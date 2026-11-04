全民舉報時代來臨 美國簽證再收緊 無辜遭調查恐怕更心驚

美國國務院上線舉辦系統。（國務院官網）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國務院啟用線上簽證詐欺舉報系統，鼓勵民眾提供違規線索以加強查緝，但也引發個資安全與無辜受查的擔憂。

美國國務院 宣布推出線上簽證 詐欺舉報系統，開放民眾向政府提供涉嫌簽證詐欺及濫用美國簽證的線索，協助當局查明並阻止違法行為。國務院表示，川普 第二任期以來，已查獲並追究數以萬計的簽證詐欺案件，其中不少案件都是透過民眾提供的線索發現。

國務院指出，簽證詐欺手法包括使用偽造文件或虛構旅行計畫、透過仲介安排假結婚、設立空殼公司、編造工作聘書，以及從事或協助赴美生產旅遊（Birth Tourism）等。當局認為，這些行為不僅欺騙美國政府，也可能損害美國社區、經濟及本地勞工，甚至危及國家安全與公共安全。

新系統由國務院領事事務局設立，民眾可透過官方網站提交舉報。填寫時，應盡可能提供涉嫌違規者的姓名、國籍及其他身分辨識資料，並說明涉及的簽證類別、涉嫌不實申請或濫用簽證的具體情況。若案件涉及仲介、雇主、公司或其他協助者，也可提供相關人員及機構名稱、聯絡資訊，以及事件發生的時間、地點和經過。

若舉報人掌握偽造文件、虛構工作聘書、通訊訊息、電子郵件、照片或其他佐證資料，也可一併提交，協助當局核實線索。不過，舉報系統上線也引發部分民眾對個人資訊及被調查風險的擔憂。有民眾表示，即使自己的簽證申請及在美身分完全合法，也應注意保護個人資料，不要隨意向他人透露身分、工作及移民申請等敏感資訊。對一般民眾而言，最令人擔心的是，即使最終證明沒有違規，若因他人舉報而被當局調查、要求說明或重新核查資料，仍可能耗費大量時間與精力，造成不必要的困擾。

國務院表示，收到舉報後，相關單位將審查線索並視情況採取行動，包括撤銷相關簽證，或將涉嫌詐欺案件轉交執法機關進一步調查。當局強調，在川普總統及國務卿盧比歐的領導下，國務院正加強簽證詐欺偵查與預防工作，阻止透過欺騙手段或非法目的赴美的人士。