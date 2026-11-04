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加州公投案開票漸明朗 富人稅提案未通過 稅制與選舉制度議題引關注

記者周喆╱即時報導
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備受矚目的加州40號提案即富人稅提案未獲通過。(路透)
備受矚目的加州40號提案即富人稅提案未獲通過。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加州多項公投開票趨勢已明朗，39號選民驗證案與40號富人稅案均不利，41、42號財稅限制案則持續受矚，整體反映選民對新稅制趨於保守。

2026年加州大選除州長、副州長等公職選舉外，多項州級公投案（Propositions）結果也陸續揭曉。截至4日下午，多數提案勝負趨勢已大致確定。其中涉及選舉制度與州政府課稅權限的39至42號提案最受外界矚目，也成為本次公投最具政治色彩的一組法案。

第39號提案主張建立更嚴格的選民身分驗證制度，要求選民在投票時提供政府核發證件，郵寄投票者也必須提供額外身分資訊。支持者認為此舉有助提升選舉公信力，反對者則認為可能增加部分選民投票門檻。根據最新開票結果，39號提案未能獲得多數支持，遭選民否決。

第40號提案被稱為「富人稅」，計畫向淨資產超過10億元的超高資產人士徵收特別稅，用於填補醫療保健及部分社會福利項目財源缺口。提案自提出以來便引發商界與勞工團體激烈辯論。最新結果顯示，反對票仍保持領先，使這項備受全美關注的提案通過機會渺茫。

第41號提案則要求未來新增州級專項稅必須接受定期審計及財務監督，並限制部分稅收用途的調整空間。第42號提案則禁止州政府對個人投資資產、退休帳戶及其他金融資產開徵特定形式的財產稅。支持者認為兩項提案有助強化財政透明度並保護納稅人權益，反對者則批評是在為高收入族群設立保護機制。由於41號與42號提案與40號提案存在法律上的相互影響關係，因此開票過程備受關注。

除39至42號提案外，其餘提案結果大多已趨於明朗。其中第1號可負擔住房公債提案、第2號雨天基金提案及第3號高收入稅提案均獲得過半支持順利過關，顯示選民普遍支持相關財政與政府運作調整方案。第37號購房頭款補助提案也獲得明顯優勢通過，被視為本次公投中支持度較高的法案之一。

另一方面，第44號提案即社區醫療診所提案則遭遇重大挫敗。根據目前開票結果，支持率僅約兩成左右，成為本次州級公投案中反對聲浪最強烈的提案之一。分析人士指出，選民對該提案涉及的資金運用及政策效果抱持疑慮，是其未能獲得支持的重要原因。

整體而言，本次公投結果反映加州選民對部分新的稅收政策保持謹慎態度，但對政府運作及公共政策改革仍展現一定程度支持。尤其39至42號提案所涉及的選舉制度、財政監督與課稅權限議題，未來仍可能成為州議會及各類利益團體持續角力的焦點。隨著各縣持續清點郵寄及臨時選票，最終認證結果仍有待加州州務卿辦公室公布，但目前整體趨勢已大致底定。

精華 FAQ

  • 39號提案要求投票時出示政府核發證件，郵寄投票也要提供額外身分資訊，目的是強化選舉公信力。但最新開票顯示未獲多數支持，已遭選民否決。

  • 40號提案擬對淨資產超過10億元的超高資產人士課徵特別稅，用於補足醫療與社福財源，因此引發商界與勞工團體激烈辯論。目前反對票領先，通過機會很低。

  • 第1號可負擔住房公債、第2號雨天基金與第3號高收入稅提案都已過半通過，第37號購房頭款補助案也明顯領先；第44號社區醫療診所提案則僅約2成支持，遭遇重大挫敗。

公投 富人稅 加州

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