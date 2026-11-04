2026年加州州級選舉開票結果逐漸明朗 亞裔候選人表現亮眼

貝西拉(中)當選加州州長。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州2026年州級選舉開票持續進行，民主黨在州長、副州長、州務卿、檢察長等多項職位維持優勢，亞裔候選人表現亦相當亮眼。

2026年加州 大選開票工作持續進行，截至11月4日下午，多項州級職位選舉結果已大致底定。民主黨 憑藉加州長期以來的選民結構優勢，在州級公職選舉中維持全面領先態勢，多位現任官員及民主黨候選人已被媒體宣布勝選。

州長選舉方面，民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra）已確定當選，擊敗共和黨候選人希爾頓(Steve Hilton)，將接掌全美人口最多州的行政領導權。此次選舉結果延續民主黨近年在加州州長選舉中的優勢格局。

華裔選民高度關注的副州長選舉傳出捷報。民主黨候選人、現任州主計長馬世雲（Fiona Ma）以426萬0747票、64.6%的得票率明顯領先共和黨對手羅梅洛(Gloria Romero)，並已確定當選。馬世雲長期活躍於加州政壇，曾擔任州眾議員、州平稅委員及州主計長，此次順利更上層樓，將成為州政府重要行政首長之一。

州務卿選舉方面，現任州務卿韋伯（Shirley Weber）獲得430萬5267票，以65.4%的得票率成功連任。共和黨候選人瓦格納（Donald Wagner）則獲227萬8780票。

州檢察長選舉中，現任州檢察長邦塔（Rob Bonta）獲424萬8158票、得票率64.5%，擊敗共和黨候選人蓋茨（Michael Gates），確定續任。邦塔是加州歷來首位菲律賓裔檢察長，在刑事司法改革及消費者保護議題上頗具影響力。

財經系統的重要職位方面，現任主計長郭嫻（Malia Cohen）獲392萬5029票，以64.66%得票率成功連任。財務長選舉則由現任副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）獲393萬7186票、64.88%得票率勝出，順利取得下一階段公職。

另一方面，韓裔前舊金山市議員金貞妍（Jane Kim）參選保險廳長選舉表現受到矚目。截至目前已獲271萬5512票，得票率51.48%，領先同屬民主黨的州參議員艾倫（Ben Allen）的255萬9398票與48.52%。由於仍有部分郵寄選票及臨時選票尚待清點，選舉結果尚未正式確認，但金貞妍目前保持穩定優勢。

非黨派的教育廳長選舉中，巴雷拉（Richard Barrera）以304萬8038票、57.94%的得票率領先蕭桑雅（Sonja Shaw）的221萬2226票及42.06%，暫時占據有利位置。

分析人士指出，本次州級選舉再次反映加州選民傾向支持民主黨的政治版圖，同時也凸顯亞裔 族群在加州政治影響力持續提升。若金貞妍最終勝出，加州行政體系中將再增加一位具代表性的亞裔全州民選官員，進一步提升亞裔社區在州政府決策層的能見度與影響力。

金貞妍(左)穩定領先, 有網當選加州保險廳長。右為資深聯邦參議員桑德斯。(金貞妍競選團隊提供)