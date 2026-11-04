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阿拉米達縣水利委員選舉大幅領先 邵陽盼控制水費漲幅

記者王湘涵╱都布林即時報導
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佛利蒙市議員邵陽3日晚間接受本報專訪時表示，希望控制水費漲幅，讓居民有更多機會參...
佛利蒙市議員邵陽3日晚間接受本報專訪時表示，希望控制水費漲幅，讓居民有更多機會參與水利局決策。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

邵陽在阿拉米達縣水利局董事選舉初步開票中以逾6成5得票率領先，並表示將以地方經驗推動費率透明、抑制水費上漲與擴大民眾參與。

佛利蒙第四選區現任華裔市議員邵陽（Yang Shao）在3日舉行的阿拉米達縣水利局（ACWD）第三選區董事選舉中，初步得票逾六成五，大幅領先現任水利局董事塞西（Paul Sethy）。邵陽稍晚也現身都布林市長胡欣的開票派對，兩人一見面便互相祝賀。邵陽在接受本報專訪時表示，希望把12年地方公職經驗帶到水利局，控制水費漲幅，並讓居民有更多機會參與決策。

根據阿拉米達縣選務處4日凌晨2點07分更新的初步開票結果，邵陽獲7358票，得票率65.54％，塞西獲3869票，得票率34.46％，兩人得票率相差31.08個百分點。

邵陽曾任佛利蒙聯合學區委員四年，之後在佛利蒙市議會服務八年。他把從學區到市議會、再參選水利局董事，形容為從政生涯的「不同季節」。他說，多年來與地方社團和僑團建立了良好的關係，希望把這些經驗帶到水利局，繼續與各團體保持聯繫，也更直接地聽到居民的意見。

邵陽表示，等候開票時，他的心情一直很平靜。這場競選也讓他再次體會到，爭取選票的同時，也是在爭取居民的信任。

談到水費，邵陽說，生活成本上漲已讓不少居民感到壓力，水利局的財務管理仍有改善空間，費率調整的決策也應更透明。他提到，過去曾有居民反對調漲，水利局最後仍提高費率。他希望下一次水費調整的公聽會能讓居民有更多發言機會，董事會也能在作決定前充分聽取居民的意見。

水利局目前已著手擬定水費調漲方案。根據水利局官網，董事會預計12月10日聽取方案，並考慮是否發出正式通知。調幅仍待決定，董事會可能於明年2月審議，若獲通過，新費率可能自3月1日起生效。

邵陽（右二）和胡欣（左二）與競選團隊合影。初步開票結果顯示，邵陽在阿拉米達縣水利...
邵陽（右二）和胡欣（左二）與競選團隊合影。初步開票結果顯示，邵陽在阿拉米達縣水利局第三選區董事選舉中大幅領先，爭取連任都布林市長的胡欣則以近六成得票居首。（記者王湘涵╱攝影）

佛利蒙市議員邵陽（右）3日晚間現身都布林市長胡欣（左）的開票派對。兩人在各自選舉...
佛利蒙市議員邵陽（右）3日晚間現身都布林市長胡欣（左）的開票派對。兩人在各自選舉的初步開票中大幅領先，見面後互相道賀，笑著合影。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 根據阿拉米達縣選務處4日凌晨更新結果，邵陽獲7358票，得票率65.54%，現任董事塞西得3869票、34.46%，邵陽以31.08個百分點明顯領先。

  • 邵陽表示，希望把12年地方公職經驗帶進水利局，重點是控制水費漲幅、改善財務管理透明度，並讓居民在費率調整與重大決策中有更多發言機會。

  • 水利局已開始擬定調漲方案，董事會預計12月10日先聽取內容並決定是否發正式通知；若後續通過，可能在明年2月審議，最快自3月1日起生效。

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