馬世雲當選加州副州長 威善高、金貞妍維持穩定領先有望勝選

馬世雲當選加州副州長。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加州多場選舉開票後趨於明朗，馬世雲已確定當選副州長，威善高與金貞妍則在各自選戰中保持領先，華裔與亞裔政治影響力持續上升。

11月3日大選投票結束後，加州 各地於晚間8時起陸續開票。截至11月4日上午，雖然部分郵寄選票仍待清點，但多項灣區 華人高度關注的選舉已逐漸明朗。在聯邦眾議院加州第11選區選舉中，由於前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）退休，吸引多位重量級民主黨 人士角逐。現任加州參議員威善高(Scott Wiener)持續保持領先優勢，目前已取得超過半數選票，領先舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)，多家媒體分析認為其勝選態勢已相當穩固。

全州性選舉方面，華裔政治人物再度展現實力。現任加州主計長出身的華裔民主黨候選人馬世雲(Fiona Ma)在副州長選舉中擊敗共和黨對手羅梅洛(Gloria Romero)。根據最新開票結果，馬世雲獲得約491萬票，得票率63.8%，對手約279萬票、得票率36.2%。美聯社及多家主流媒體已宣布馬世雲當選加州副州長，將接替因任期屆滿卸任的副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)。

備受關注的加州保險廳長選舉則呈現兩位民主黨候選人對決局面。前舊金山韓裔市議員金貞妍(Jane Kim)目前領先州參議員艾倫(Ben Allen)。最新統計顯示金貞妍獲得約346萬票，得票率52%，艾倫約320萬票、得票率48%。雖然仍有部分選票尚未完成清點，但金貞妍已維持穩定領先，外界普遍看好其最終勝出。

分析人士指出，本次選舉反映加州選民持續偏向民主黨，同時也顯示亞裔族群在加州政壇的影響力進一步提升。若金貞妍最終勝選，加上已確定當選副州長的馬世雲，華裔民選官員將在加州行政體系中占有更重要地位。尤其在保險市場改革、住房負擔及野火風險管理等議題日益受到關注之際，兩人的未來施政方向也將成為各界矚目焦點。