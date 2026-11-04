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國會第14選區初步開票落後 赫南德茲開票前受訪「只希望聽到好消息」

記者王湘涵/布利桑頓即時報導
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首批票數公布前，攝影記者在布利桑頓的赫南德茲開票派對現場拍攝。（記者王湘涵╱攝影...
首批票數公布前，攝影記者在布利桑頓的赫南德茲開票派對現場拍攝。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州聯邦眾議員第14選區開票初步結果出爐，瓦哈布暫時領先赫南德茲；赫南德茲在開票夜表示仍盼聽到好消息，最終勝負有待後續點票。

加州聯邦眾議員第14選區候選人赫南德茲（Melissa Hernandez）3日晚間在布利桑頓舉行開票派對，與親友及支持者一同等候開票。首批票數公布前，已有多家媒體到場，攝影記者在競選布條旁拍攝等候，場外也停有衛星新聞轉播車。赫南德茲在現場接受本報訪問時說，選舉之夜總讓她既興奮又緊張，「我們付出了很多努力，只希望能聽到好消息。」

阿拉米達縣選務處公布的初步票數顯示，現任聯邦眾議員瓦哈布（Aisha Wahab）獲6萬8612票，得票率56.53％，領先赫南德茲的5萬2755票，得票率43.47％，兩人相差1萬5857票。截至4日凌晨2時25分，美聯社尚未判定這場選舉的勝負。赫南德茲表示，阿拉米達縣通常需要數天點票，預計周四（5日）會有較完整的開票結果。

同為民主黨人的赫南德茲與瓦哈布，這次再度交手，競逐國會第14選區下一個完整的兩年任期。赫南德茲現任灣區捷運（BART）董事會主席，曾任都布林市長，她說，原以為選戰只需經過初選和大選，卻因前任聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）辭職而多打一場補選，加上選區重畫，團隊一路遇到不少挑戰。曾任加州州參議員的瓦哈布在8月補選中擊敗赫南德茲，接下史瓦維爾的剩餘任期。

赫南德茲說，當晚到場的許多朋友一直是她信賴的人，也一路陪她走過選戰。她提到，競選給家人帶來不少壓力，尤其感謝已成年的子女在這段期間的支持。她也向到場陪她等候開票的親友，以及一路相挺的支持者和捐款人表達感謝。

據KQED報導，瓦哈布3日晚間在海沃的開票夜記者會上感謝選民支持，並表示期待在國會提出自己的法案，關注生活成本、住房、托育及長者照護等議題。

加州聯邦眾議員第14選區候選人赫南德茲（Melissa Hernandez）3日...
加州聯邦眾議員第14選區候選人赫南德茲（Melissa Hernandez）3日晚間在布利桑頓的開票派對上，於競選海報前留影。（記者王湘涵╱攝影）

KCBS電台記者3日晚間在布利桑頓的赫南德茲開票派對現場採訪，後方電視播放開票新...
KCBS電台記者3日晚間在布利桑頓的赫南德茲開票派對現場採訪，後方電視播放開票新聞。（記者王湘涵╱攝影）

衛星新聞轉播車3日晚間停在布利桑頓的赫南德茲開票派對會場外，等候開票結果。（記者...
衛星新聞轉播車3日晚間停在布利桑頓的赫南德茲開票派對會場外，等候開票結果。（記者王湘涵╱攝影）

布利桑頓開票派對現場，印有赫南德茲姓名的競選布條後方，電視正播出選舉新聞。（記者...
布利桑頓開票派對現場，印有赫南德茲姓名的競選布條後方，電視正播出選舉新聞。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 她在布利桑頓的開票派對接受訪問時表示，團隊為選戰付出很多努力，因此既興奮又緊張，只希望首批開票能傳來好消息。

  • 初步票數顯示，瓦哈布得6萬8612票、得票率56.53%，赫南德茲得5萬2755票、得票率43.47%，兩人相差1萬5857票。

  • 因為阿拉米達縣通常需要數天完成點票，美聯社截至4日凌晨2時25分仍未判定勝負，赫南德茲也預估要到周四才會有較完整結果。

加州 眾議員

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