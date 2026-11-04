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共和黨慘敗後川普面臨5大棘手抉擇

投票結束約一小時 都布林市長胡欣自行宣布連任

記者王湘涵╱都布林即時報導
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都布林市長胡欣3日晚間在開票派對上手捧花束，肩披紅色披巾，胸前佩戴友人送來道賀的...
都布林市長胡欣3日晚間在開票派對上手捧花束，肩披紅色披巾，胸前佩戴友人送來道賀的金色掛飾。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

都布林市長胡欣在首批開票大幅領先後自行宣布連任，初步票數顯示她明顯擊敗對手，並表示將延續市政建設與社區發展。

都布林市長胡欣（Sherry Hu）3日晚間在都布林一家印度餐廳舉行開票派對。當晚8時投票截止約一小時後，胡欣在首批票數大幅領先的情況下自行宣布連任。現場支持者歡呼，陸續上前向她道賀、合影，胡欣也特別向助選志工頒發感謝狀。

晚間9時10分，會場螢幕顯示阿拉米達縣選務處公布的初步票數。胡欣獲5116票，得票率58.95％，領先市議員麥考里斯頓（Michael McCorriston）的2989票、34.44％，兩人相差2127票，得票率相差約24.5個百分點。另一名候選人穆罕默德（Kiran Mohammad）獲573票，得票率6.60％。

胡欣接受本報訪問時說，看到首批票數拉開差距，她鬆了一口氣。依照過往經驗，她預期後續點票不會大幅改變選情，「應該會高票當選」。當晚讓她格外高興的，還有許多曾為她助選的志工和朋友到場。她說，大家為這場選舉付出許多努力，她也把這次的票數視為選民對她和市府過去兩年工作的肯定。

談到首任政績，胡欣特別提到，都布林在「美國新聞與世界報導」2026至2027年度加州宜居地點榜單中排名第一，她形容這是「歷史性的成績」。她說，過去兩年的市政工作也獲得不同族裔居民肯定，市內開放三座新公園，讓居民多了休憩和活動的去處，也有逾百家商家進駐，包括韓裔超市H Mart，讓居民就近購物、用餐有更多選擇。

胡欣說，都布林市長一任只有兩年，她希望在下一任期完成兩條主要道路的改善工程，其中一條已動工拓寬，另一條仍在申請經費。她也希望推動藝術中心，讓藝術融入居民的日常生活，為社區多添一處相聚、交流的空間。至於居民期待的市中心，市府已做了不少前期工作，她表示會繼續推進規畫。談到選民給予的支持，胡欣說：「我們不會辜負他們的信任，會繼續努力，全心全意為大家做好工作。」

胡欣（左二）在開票派對上與競選團隊成員合影。（記者王湘涵╱攝影）
胡欣（左二）在開票派對上與競選團隊成員合影。（記者王湘涵╱攝影）

胡欣（中）在開票派對上向助選志工頒發感謝狀。（記者王湘涵╱攝影）
胡欣（中）在開票派對上向助選志工頒發感謝狀。（記者王湘涵╱攝影）

首批票數顯示胡欣大幅領先，支持者在都布林的開票派對上與胡欣（中，手捧花束）慶祝合...
首批票數顯示胡欣大幅領先，支持者在都布林的開票派對上與胡欣（中，手捧花束）慶祝合影。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 她在都布林一家印度餐廳舉行開票派對，於投票截止約1小時後，因首批票數大幅領先而自行宣布連任，現場支持者隨即歡呼祝賀。

  • 晚間9時10分公布的初步票數顯示，胡欣拿下5116票、得票率58.95%，領先麥考里斯頓的2989票、34.44%，兩人相差2127票。

  • 她希望完成兩條主要道路的改善工程，並推動藝術中心與市中心規畫，同時延續前兩年的建設成果，持續回應居民對生活品質的期待。

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