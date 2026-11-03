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矽谷地方選舉3日晚間開票 交通稅與地方稅成焦點

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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2026年美國期中選舉11月3日正式投票，當天晚上陸續開始開票。（記者江碩涵／攝...
2026年美國期中選舉11月3日正式投票，當天晚上陸續開始開票。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷聖塔克拉拉縣3日晚間開票，選情焦點集中在交通稅、地方增稅與庫比蒂諾等地的市政選舉，部分結果可能需等1周以上才會底定。

2026年美國期中選舉11月3日正式投票，當天晚上陸續開始開票。作為全球科技核心的加州矽谷聖塔克拉拉縣，這次大選除了攸關地方政府議員、市長改選外，多項涉及大眾運輸資金、商業稅率及公共發展限制的「區域關鍵提案」，更成為選民關注的重頭戲。

聖塔克拉拉縣選民林太太表示，她今天選擇郵寄投票，寄出了成為公民後第一張選票，她比較關注的議題多與「增稅」有關。她表示，矽谷時常增稅，但身為居民卻常感受不到增稅後的福利與服務，常感到不滿，雖然不知最後結果如何，但身為首投族，一定要透過選票反映自己的心聲。

根據舊金山紀事報報導，這次聖縣較受關注的選舉有聖塔克拉拉市、密爾比達市和莫甘山（Morgan Hill）市長選舉，而提案方面則是資助舊金山灣區捷運系統（BART）等主要公共交通系統的「大眾運輸銷售稅案Measure RTM」最受大家關心。

大眾運輸銷售稅案Measure RTM是今年跨區域重磅公投，計畫透過提高銷售稅在未來 14 年內為 BART、Caltrain 及 Muni 等大眾運輸系統注入長期營運與維修資金，其中包括舊金山調高 1%、聖塔克拉拉、阿拉米達、康曲科士達及聖馬刁四縣則調高 0.5%。

另外有關增稅的提案還有巴洛阿圖的Measure J，是針對面臨財政缺口，調高城市銷售稅 0.5% 的財政充實計畫；庫比蒂諾的Measure L，要求未來若針對市內的公園或綠地進行重新分區開發，必須獲得選民三分之二以上的門檻同意才可放行，被視為地方保守派對抗過度開發的指標案。

另外還有山景城Measure F以及吉爾洛Measure B，兩市皆鎖定造訪的外來商旅，將調高「旅客觀光飯店稅，山景城擬從 10% 升至 15%、吉爾洛擬從 9% 升至 13%。

聖荷西和庫比蒂諾則都面臨議員決選，其中比較值得關注的是華人比率較高的庫比蒂諾市，市議員選舉中，共有八位候選人角逐三個席位，又以兩大陣營為主，包括Cupertino Together及Residents First，選戰競爭激烈，主要圍繞城市住房與討論許久的Vallco開發案等議題，候選人陣營壁壘分明，最終結果也將影響庫市未來的開發走向，也相當值得選民注意。

另外根據CalMatters報導，這次矽谷與灣區選情呈現出實體投票衝刺與地區落差，各地區的提前投票率相當不平均，也使得最後一天究竟能否拉高投票率會成為這次選情的關鍵。投開票所目前最快3日晚間8時45分開始公布第一批開票結果，有些結果可能得花上一周以上的時間才塵埃落定。

這次聖縣較受關注的選舉提案以資助舊金山灣區捷運系統（BART）等主要公共交通系統...
這次聖縣較受關注的選舉提案以資助舊金山灣區捷運系統（BART）等主要公共交通系統的「大眾運輸銷售稅案Measure RTM」最受大家關心。（記者江碩涵／攝影）

精華 FAQ

  • 最受關注的是大眾運輸銷售稅案Measure RTM，目標是為BART、Caltrain與Muni等系統提供長期營運與維修資金，因涉及跨區域交通財源而成為焦點。

  • 巴洛阿圖Measure J擬調高0.5%城市銷售稅補財政缺口，庫比蒂諾Measure L要求綠地重劃須2/3選民同意，山景城與吉爾洛也分別提高旅客飯店稅。

  • 庫比蒂諾市議員有8人競逐3席，兩大陣營壁壘分明，選戰核心圍繞住房政策與Vallco開發案，結果將直接影響未來城市發展與開發方向。

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