加州提前投票升溫 舊金山近三成選民已投票

若後續交票維持2022年的節奏，GrowSF推算最終投票率可能約66%，約35萬張選票，高於2022年的62.3%。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州期中選舉提前投票明顯升溫，較上屆同期多出約100萬張；舊金山投票率也小幅上升，且分析認為今年整體參與度可能提高。

2026年期中選舉3日晚開票，加州 提前投票 數量較上屆同期明顯增加，舊金山 則小幅上升。

據KCRA引述選舉數據公司Political Data Inc.分析師米契爾（Paul Mitchell）指出，加州提前交回的選票較上屆期中選舉同期多約100萬張。他認為，這可能不僅代表選民提早投票，也反映整體參與程度提高。

根據舊金山當地政治顧問團體GrowSF追蹤資料，截至2日，全市已收回15萬9142張選票，占登記選民29.8%，較2022年選舉日前一天的28%，增加1.8個百分點。

州長選戰由民主黨籍前聯邦衛生與公共服務部長貝西拉（Xavier Becerra），對上共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）。舊金山方面，州參議員威善高（Scott Wiener）與市議員陳詩敏（Connie Chan），角逐前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）長年代表的國會議席。

GrowSF的歷屆比較圖表以距離選舉日的天數對齊，觀察各屆交票進度。今年仍屬期中選舉正常水平，但提醒，同類比較僅以2022年一屆選舉為參照，不能據此斷言投票熱度大幅改變。

圖表也顯示，2024年總統大選前一天，舊金山已有41.2%登記選民交票，2020年同期更達61.8%。不過，總統大選與期中選舉的動員程度不同，不宜直接將今年較低的比例解讀為選民冷淡。

投票方式方面，今年已收回選票中，55%經郵寄、41%透過投票箱交回，另4%在投票地點交件。

若後續投票維持2022年的節奏，GrowSF推算最終投票率可能約66%，約35萬張選票，高於2022年的62.3%。但這是依歷史進度所作的條件式估算，並非實際結果。