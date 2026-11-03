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期中選舉／伊州州長普立茲克連任 副州長拿下聯邦參議員席次

期中選舉投票日來臨 今年灣區地方選舉呈現三大特色

記者周喆╱舊金山即時報導
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11月3日期中選舉登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉...
11月3日期中選舉登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。（記者周喆╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

今年灣區期中選舉呈現華裔參政升溫、住房與交通議題升高、以及舊金山多項地方提案角力等三大特色，選情備受華人社區關注。

11月3日期中選舉登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。從舊金山到東灣、南灣，今年選舉中華裔候選人參選人數持續增加，吸引華人社區高度關注。

在州級選舉方面，副州長選舉是華裔選民最關心的焦點之一。現任加州財務長馬世雲（Fiona Ma）代表民主黨角逐副州長職位，力拚成為加州歷史上層級最高的華裔女性民選官員之一。此外，前舊金山市議員金貞妍（Jane Kim）則參選加州保險廳長，為州府高層選戰再添亞裔身影。

國會席位競爭同樣受到矚目。涵蓋舊金山大部分地區的聯邦眾議院第11選區，由舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）與州參議員威善高(Scott Wiener)競逐資深眾議員裴洛西留下的這個民主黨長期掌握的席位。由於該選區華裔人口比例較高，選情受到亞裔社區密切關注。

舊金山地方選舉方面，多個市議員席位同步改選，其中涵蓋日落區的第四選區最受華人社區關注。該區聚集大量華裔居民，候選人包括周紹鋆（Albert Chow）及王兆倫（Alan Wong）等華裔參選者。選舉結果將直接影響治安、商業復甦、住房及社區服務等議題的政策走向。

除舊金山外，東灣也有多場值得關注的選戰。在阿拉米達縣與康曲柯士達縣，多個市議會及學區董事席位改選。近年東灣華裔人口快速成長，包括佛利蒙、都布林、布利桑頓及聖利安住等城市，均可見華裔候選人角逐市議員或學區董事職位。這些基層民選職位雖然規模較小，卻直接影響地方教育、公共安全及城市發展規畫，因此歷來受到華人家庭重視。

南灣方面，聖荷西及聖塔克拉拉縣多項選舉同樣看點十足。作為全美華裔人口最多的城市之一，聖荷西市議會和學區選舉歷來吸引許多亞裔候選人投入。隨著矽谷住房價格高漲、交通壅塞與遊民問題持續受到關注，各候選人紛紛將住房興建、捷運系統擴張及公共安全列為主要競選議題。

今年的地方提案同樣攸關灣區未來發展方向。舊金山市共有多項提案交由選民表決，內容涵蓋可負擔住房基金、公共銀行計畫、房地產轉讓稅調整以及公共交通融資等議題。支持者認為相關措施有助改善市府財政與住房供應；反對者則擔憂增加稅負及行政成本。

其中有關恢復舊金山海傍公路(Great Highway)平日通車的G提案引人關注。這是當地選民四年內第三次對海傍公路命運進行投票

此外，灣區多縣選民還將面對區域交通融資提案。由於BART、Caltrain及各地公交系統仍面臨疫後財務壓力，地方政府希望透過新的稅收來源維持服務並推動未來擴建計畫。交通議題也成為今年橫跨舊金山、東灣與南灣的重要選戰主軸。

觀察整體選情，今年灣區選舉呈現三大特色：一是華裔候選人活躍程度持續提升，從州級職位到地方學區均可見華裔參政；二是住房負擔能力危機成為各地共同議題；三是公共交通與城市治理改革成為選民關注焦點。政治觀察人士指出，隨著亞裔人口及選民比例不斷增加，華裔選民的投票取向與動員能力，將在多個競爭激烈的選區發揮愈來愈重要的影響力。

11月3日期中選舉登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉...
11月3日期中選舉登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。（記者周喆╱攝影）

精華 FAQ

  • 今年灣區選舉最突出的是華裔候選人活躍度提高、住房負擔問題成為各地共同焦點，以及公共交通與城市治理改革議題持續升溫，反映選民關注生活成本與公共服務品質。

  • 州級方面有加州財務長馬世雲角逐副州長，前舊金山市議員金貞妍參選保險廳長；國會方面，舊金山市議員陳詩敏與州參議員威善高競逐聯邦眾議院第11選區席位。

  • 舊金山多項提案涉及可負擔住房基金、公共銀行、房產轉讓稅與交通融資，G提案更牽涉海傍公路是否恢復平日通車；同時BART與Caltrain財務壓力，也讓交通稅提案備受矚目。

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