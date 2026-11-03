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一年多收3.13億 五大加稅案你的荷包還好嗎

記者龔玥/即時報導
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南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。（記者龔...
南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南灣選民將決定區域交通稅與多項城市加稅案，若全數通過，預計每年可新增數億元收入，用於公共交通、旅館稅、商業稅及地方建設。

南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定，包括一項預計每年為灣區公共交通籌集約3.13億元的區域銷售稅案，以及巴洛阿圖、山景城、吉爾洛和密爾比達四座城市的地方稅收措施。此外，庫比蒂諾和洛斯阿圖分別就土地使用及市有土地管理提出公投案，聖荷西第五、第七及第九選區也將進行市議員第二輪選舉。

根據南灣紀事報(South Bay Chronicle)報導，本次選舉最受矚目的提案之一是區域交通銷售稅案Measure RTM。該案若獲通過，聖塔克拉拉縣每筆應稅消費將額外增加0.5%的銷售稅，預計自2027年4月1日起實施，為期14年。聖荷西市政府估計，該稅每年可在聖塔克拉拉縣籌集約3.13億元，以2026年幣值計算，只需取得過半數選票即可通過。

依照州法規定，聖塔克拉拉縣所籌集的交通稅收入中，約84.37%、即每年約2.64億元將分配給聖塔克拉拉谷交通局（VTA），用於公共交通及部分道路維護；10.38%、約3250萬元分配給Caltrain，用於營運及資本支出；另有5%、約1570萬元用於區域交通轉型計畫，0.25%、約78.35萬元則用於行政管理。

除區域交通稅外，四座城市也分別提出地方稅收措施，預計合計每年最多增加約2450萬元收入，均只需過半數選票即可通過。

巴洛阿圖J提案(Measure J)提議將銷售稅提高0.5%，每年預計增加約1560萬元收入，並自2027年4月起實施。市議會此前已通過相關指引，計畫將部分收入用於向巴洛阿圖聯合學區購買Cubberley Community Center約七畝土地，並進行場地更新。反對者則質疑，該措施實際上是為支付約6550萬元土地收購費用籌資。

山景城F提案(Measure F)則提議將目前10%的旅館稅提高至最高15%。該市估計，稅率調升後每年最多可增加約520萬元收入。吉爾洛B提案(Measure B)提議先將旅館稅由9%提高至11%，預計每年增加約70萬元，市議會日後還可在無須再次公投的情況下，將稅率提高至13%。

密爾比達K提案(Measure K)則將改革1976年制定的商業稅制度，取消原本依員工人數計算的方式，改為每年25元至400元的固定費用。年營業收入超過70萬元的企業，還須按照較高級距繳納0.025%至0.035%的附加稅，預計每年為市府增加約300萬元收入。

聖荷西方面，本次沒有市級公投案，但第五、第七及第九選區將進行市議員決選。

南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。圖為11...
南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。圖為11月3日的投票站。（記者龔玥╱攝影）

圖為設置在聖荷西的投票站。（記者龔玥╱攝影）
圖為設置在聖荷西的投票站。（記者龔玥╱攝影）

精華 FAQ

  • 該案將使縣內每筆應稅消費額外加徵0.5%銷售稅，預計自2027年4月1日起實施，為期14年，年籌約3.13億元，並以過半數即可通過。

  • 巴洛阿圖提高銷售稅，山景城與吉爾洛調升旅館稅，密爾比達則改革商業稅，改以固定費用加上附加稅計算，合計每年最多可增加約2450萬元收入。

  • 聖荷西本次沒有市級公投案，但第五、第七及第九選區將進行市議員第二輪選舉，選民同時也需關注地方政見與未來市政方向。

稅收 聖荷西 密爾比達

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