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美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業...
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國勞工部因調查暫停微軟、Adobe等8家企業的PERM申請，影響外籍員工綠卡進度，也使科技業招聘更保守、求職壓力升高。

美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。聯邦勞工部10月宣佈，暫停處理涉及微軟、Adobe及六家大型IT服務公司的勞工證（PERM）申請。消息傳出後，不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。

在灣區科技行業工作的員工Lina Zhao表示，她所在公司內部也已經停止辦理PERM。她說，公司近期招聘應屆畢業生變得更加嚴格。相較於剛畢業、缺乏工作經驗的求職者，公司現在更傾向招聘有實際工作經驗的人，職位需求也逐漸集中在資歷較深的員工和高級崗位。

對已經進入職場、需要雇主支援職業移民的外籍員工而言，PERM暫停意味著原本規劃中的綠卡申請可能被迫擱置。Lina表示，她身邊有同事的綠卡申請已經排了很長時間，遲遲沒有進展。由於擔心出境後返回美國時可能遇到入境審查，部分同事甚至不敢回國探親，擔心一旦在海關遇到問題，可能影響在美工作和生活。

她表示，這種不確定性給員工帶來不小壓力。即使手上有工作，綠卡申請進度、公司是否繼續提供移民支持，以及未來能否順利留在美國，都成為員工必須考慮的問題。

勞工部此次點名的八家企業包括微軟、Adobe等。勞工部暫停接受相關新申請，並暫緩處理正在審理中的PERM案件。

PERM是美國雇主為外籍員工申請職業移民綠卡時，通常必須經過的勞工認證程式。雇主需向勞工部證明相關職位符合規定的招聘及用工條件，完成後才能繼續推進I-140等後續移民程式。PERM本身不是工作簽證，也不會直接賦予員工在美國工作的資格。

此次措施並非全國範圍內停止PERM申請，其他未被列入名單的雇主仍可依規定提交申請；暫停PERM也不等於員工現有的H-1B工作簽證自動失效。不過，對依賴公司辦理綠卡的員工來說，企業內部暫停申請、招聘標準趨嚴，加上移民程式的不確定性，正讓他們在職業選擇和個人生活安排上面臨更大壓力。

勞工部此次行動與對相關企業用工及移民申請情況的調查有關。申請遭暫停並不代表企業已經被認定違法，後續處理仍有待進一步消息。

精華 FAQ

  • 勞工部點名暫停的是8家企業的PERM案件，包括微軟、Adobe，以及其他6家大型IT服務公司，且不只新申請，連已在審理中的案件也先行暫緩。

  • 最直接的影響是綠卡申請進度可能延後，原本依賴雇主支持職業移民的人會更不確定能否留美；有些員工也擔心出境返美時遭遇入境審查。

  • 不是。這次並非全國性停止，只有被列入名單的企業受影響，其他雇主仍可依法提交PERM申請；而且暫停PERM也不等於現有H-1B工作簽證自動失效。

綠卡 勞工部 微軟

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