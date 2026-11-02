拜習會莊園變「鬼屋」恐怖嬰兒房嚇壞遊客

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 曾舉辦2023年拜習會的費羅麗花園，萬聖節期間變身恐怖鬼屋，透過女巫村、鬧鬼鐵路與驚悚房間設計吸引大量遊客。

曾承辦2023年「拜習會 」的舊金山 灣區豪華莊園，萬聖節 期間搖身一變成為「鬼屋」。位於聖馬刁縣塢德賽（Woodside）的費羅麗花園（Filoli），歷時逾一個月的萬聖節夜間活動「Nightfall」，於11月1日正式落幕。這座建於1917年的百年莊園，化身充滿女巫、幽靈與奇異生物的神祕世界，豪宅內各個角落暗藏令人毛骨悚然的布置細節，讓遊客驚嚇連連、直呼過癮。

費羅麗花園最初是舊金山富商伯恩二世（William Bowers Bourn II）及其妻子的私人莊園。整座莊園占地654畝，擁有一棟面積超過5萬4000平方呎、共56個房間的喬治亞復興式豪宅，以及16畝精心設計的花園。1975年，莊園捐贈予美國國家歷史保護信託基金會，逐步向公眾開放。2023年11月15日，時任美國總統拜登與中國國家主席習近平在此舉行峰會，讓這座百年莊園受到全球矚目。

今年活動以「女巫詛咒」為故事主軸，原本富麗堂皇的豪宅彷彿遭到詛咒，處處暗藏恐怖驚喜。其中嬰兒房被網友評為最恐怖的一角。昏暗的紅色燈光下，四肢遭拆卸的玩具娃娃，以扭曲詭異的姿勢「占領」嬰兒床。

遊客陳女士說：「簡直觸發了人類恐怖谷效應，其他的布置你大多只會感嘆主辦方的用心和巧思，而走進這個不起眼的房間，我只想趕緊出去。」

其他房間同樣充滿驚悚巧思。原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。屋內一名女巫獨自彈奏鋼琴，詭異旋律結束後，還會突然向遊客搭話：「謝謝你來陪我，我在這裡一個人彈了數百年，好孤獨。」

走出豪宅，恐怖氣氛繼續蔓延至紅木森林。沿途超過1000顆南瓜燈散發橘黃色光芒，200多個稻草人佇立在幽暗樹林間，巨型發光的香蕉蟲及奇幻生物穿插其中，讓遊客彷彿置身童話與恐怖電影交織的場景。

今年活動還新增「女巫村」（Witches' Village）及「鬧鬼鐵路」（Haunted Railway），後者以八列微型火車沿著長達1000呎的軌道穿梭於森林布景之間，進一步增添沉浸式體驗。

活動人氣創下紀錄。園方表示，截至9月29日，今年秋季系列活動已售出超過5萬3000張門票，Nightfall開幕周末更是全部售罄。

一般成人門票依場次約45至65元，但陳女士認為體驗「值回票價」。她說：「太反差了！費羅麗是拍漂亮照片的地方，原本印象中是玫瑰盛開、陽光普照的豪華莊園，如今變成恐怖世界，真的會給到你一種沉浸式的體驗。」

華人家長Andy笑說，這場萬聖節活動的恐怖程度，恐怕並不適合年紀太小的孩子，「這是家長們要等寶寶長大一點，才能進來的地方。」

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵/攝影）

巨型發光的香蕉蟲。（記者王子涵╱攝影）

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵╱攝影）

「女巫村」（Witches' Village）。（記者王子涵╱攝影）