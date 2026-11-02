我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還沒考駕照先會開飛機…佛州墜機 20歲女副機師令人唏噓

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

記者龔玥╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警方提供的嫌疑人照片。（聖荷西警察局提供）
聖荷西警方提供的嫌疑人照片。（聖荷西警察局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西一名男子遭多刀殺害後，遺體疑被運往利佛摩山谷棄置，警方經跨縣追查鎖定聖荷西住宅為命案現場，並逮捕2名女子。

聖荷西發生一起跨縣命案，一名受害者8月下旬被發現陳屍於利佛摩附近山谷。警方調查發現，命案實際發生地點是聖荷西北七街一處住宅，受害者身中多刀，遺體疑遭車輛運往利佛摩棄置。警方經過跨縣調查後，於10月27日逮捕兩名涉案女子，兩人均被依謀殺罪名收押。

阿拉米達縣警長辦公室表示，8月25日下午3時04分左右，接獲民眾通報，指在利弗莫爾非建制區Tesla Road與Eagle Run Road附近，山谷中疑似有一具遭掩藏的遺體。報案人當時駕車經過，發現山谷內有疑似被藏匿的人體，於是停車報警。警員到場後確認一人已經死亡。

法醫檢查發現，死者身上有多處刀傷，警方因此將案件列為他殺。調查人員追查發現，死者最後一次被人目擊是在8月22日，地點為聖荷西北七街700號街區一處住宅，但該住宅並非死者本人住所。

警方進一步調查車輛行蹤，發現一輛可疑車輛曾從該住宅駛往利弗莫爾遺體發現地點。警方據此確認，命案發生在聖荷西北七街的住宅內，並鎖定亞索拉切（Alexia Nieves Solache）及蘭格爾（Veronica Rangel）為主要嫌疑人。

聖荷西警察局命案調查組於10月13日接手案件，展開進一步調查。10月27日，警方與多個執法機構合作，在洛杉磯找到並逮捕索拉切，隨後將她押解回聖荷西，送入聖塔克拉拉縣主監獄，依謀殺罪名收押。同一天，警方在聖荷西警局秘密應變小組協助下，也在聖荷西逮捕蘭格爾，並以相同罪名將她收押。

此次逮捕行動由聖荷西警察局主導，並獲聖塔克拉拉警察局、聖塔克拉拉縣犯罪實驗室、阿拉米達縣警長辦公室、聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室及洛杉磯警察局協助。

警方表示，案件動機及相關情節仍在調查中。這是聖荷西2026年第24起凶殺案。警方呼籲知情民眾聯絡命案調查組，提供線索。若提供的線索協助警方逮捕嫌犯，還可能獲得現金獎勵。

精華 FAQ

  • 8月25日下午，民眾在利弗莫爾非建制區Tesla Road與Eagle Run Road附近報案，指山谷中疑似藏有遺體。警方到場後確認有人死亡，且屍體被掩藏在山谷內。

  • 法醫驗屍發現死者身上有多處刀傷，案件因此列為他殺。警方再追查死者最後現蹤地點與可疑車輛行蹤，發現死者曾在聖荷西北七街700號街區住宅出現，遺體則疑被車輛運往利弗莫爾。

  • 警方已鎖定Alexia Nieves Solache與Veronica Rangel為主要嫌疑人，並於10月27日分別在洛杉磯與聖荷西逮捕2人，兩人都以謀殺罪名收押。案件動機與細節仍在持續調查。

聖荷西

上一則

女武神WNBA奪冠 周三金山大遊行

延伸閱讀

三少年撞傷聖荷西警員 又涉企圖劫車被捕

三少年撞傷聖荷西警員 又涉企圖劫車被捕
舊金山灣景區接連發生命案 警方逮捕兩名嫌犯

舊金山灣景區接連發生命案 警方逮捕兩名嫌犯
亞裔男刺死父母 連家犬也沒放過

亞裔男刺死父母 連家犬也沒放過
裹毛毯埋淺坑 皇后區公園藏女屍

裹毛毯埋淺坑 皇后區公園藏女屍
台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

熱門新聞

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

2026-10-29 21:13
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

2026-10-28 19:40
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

專為中低收入設計 每年千元退休儲蓄補助計畫明年上路

2026-10-28 02:20
人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣的基尼係數最高。(圖取自Marin County Government臉書)

加州哪貧富差距最大？「這縣」居首 幾乎都在灣區

2026-10-31 02:20

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主