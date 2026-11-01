加州商業捕蟹季延至明年 感恩節聖誕節無緣本地珍寶蟹

往年珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的珍寶蟹。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州因捕蟹漁具威脅鯨魚安全，商業珍寶蟹季延後至至少明年1月，感恩節與聖誕節恐難見本地蟹上桌。

加州 珍寶蟹(Dungeness Crab，又名鄧金斯蟹)商業捕撈季將延至至少明年1月，民眾今年感恩節 和聖誕節 再度無緣吃到新鮮捕獲的加州珍寶蟹。

加州魚類及野生動物廳上周五宣布，由於捕蟹漁具威脅鯨魚安全，原定下月在俄勒岡州邊界至聖塔巴巴拉縣海域展開的商業捕撈將押後。休閒捕蟹季仍可於11月7日開始，但蟹籠數量受限；洪堡縣南部至門多西諾縣北部沿岸海域則因軟骨藻酸毒素超標，繼續關閉，重開日期未定。

民眾仍可能買到外州捕獲的珍寶蟹。華盛頓州部分地區已開捕，俄勒岡州也將進行檢測，以決定開捕日期。

珍寶蟹季過去通常在節日前夕開始，延續至夏季，是加州備受期待的傳統。然而，十多年來，捕蟹季屢因鯨魚及海龜遭漁具纏繞、海水毒素超標，或漁民與收購商談不攏價格而延誤或提前結束。

「我們很失望，但今年並不意外。」舊金山捕蟹船主協會財務主管貝茨（Sarah Bates）說，「很多人甚至還沒開始準備出海。」

當局表示，今年1月以來，加州沿岸已確認九頭座頭鯨遭漁具纏繞，其中至少四頭被捕蟹漁具纏住，另可能有未通報個案。今年的纏繞數量已超過州規定的門檻，須延後開捕，漁場內的座頭鯨數量也高於正常水平。鯨魚遭纏繞可能感染、失去肢體或餓死，以漁具傷害鯨魚亦違反聯邦法律。

保育團體Oceana漁業創新總監兼資深科學家謝斯特（Geoff Shester）認為，上個捕蟹季持續過久，造成原可避免的纏繞事故，應更廣泛採用「彈出式」或無繩漁具。

「除非我們作出重大改變，否則預料這種情況會繼續。」他說，加州應在減少鯨魚纏繞方面領先，而非在纏繞數量上領先 。

不少漁民則認為，大規模使用這類漁具並不實際。傳統蟹籠以繩索連接海面浮標，繩索長時間留在水中；替代漁具則將繩索盤放海底，減少妨礙鯨魚和海龜活動的風險。

這已是加州至少連續第七年因纏繞風險延後捕蟹季。據捕蟹船主協會資料，去年珍寶蟹漁獲價值達5600萬元，是加州經濟價值最高的漁業之一。

舊金山南岸的柏斯菲卡（Pacifica），常有座頭鯨靠近海岸，為了追逐鯷魚群而在碼頭與峭壁附近出沒。（記者王子涵/攝影）