聖荷西警察局長被批「說謊」 早知濫用車牌會上卻稱從未外洩

聖荷西警察局局長被批早知濫用車牌，會上卻稱從未外洩。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西警察局長約瑟夫因ALPR資料外洩案前後說法不一遭批評，他承認早知調查但稱回答僅針對未授權外部存取，市府則擬加強監管。

聖荷西 警察局長約瑟夫（Paul Joseph）近日首度公開回應車牌自動辨識系統（ALPR）資料外洩爭議。他今年3月曾向市議會表示，警方內部稽核從未發現系統資料遭不當披露，但事後曝光的調查顯示，警方當時早已在調查一名涉嫌濫用系統資料的警員。事件引發民眾質疑局長說法前後矛盾，甚至有人要求他下台。

聖荷西警察局曾調查一名警員涉嫌將市府自動車牌辨識系統的車輛位置資料提供給家人，讓對方追蹤一名指控其家庭暴力的女性。該警員事後遭警方解雇。警方官員表示，警局早在2025年2月便發現相關行為，比約瑟夫今年3月向市議員保證資料未遭不當披露，早了一年多。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，在日前舉行的市議會規則與政府運作委員會會議上，約瑟夫承認，自己在3月發言時已經知道這項調查，但否認警局試圖隱瞞事件。他表示，當時市議員關注的重點，是系統資料是否被未經授權的執法機關取得，或被用於移民執法，因此他的回答針對的是這些問題。

約瑟夫說：「如果回看當時的會議，就會知道大家問的是這些問題。當時我的答案是『沒有』，現在答案也一樣。」他並表示，當時若公開調查細節，可能影響針對涉事警員的紀律程序，因此無法對外說明。他強調，警方展開調查後，已立即將調查結果轉交州政府相關機關。

聖荷西警方目前使用亞特蘭大科技公司Flock Safety提供的系統，全市約有500部自動車牌辨識攝影機，可記錄車輛行經地點及移動軌跡。加州法律禁止將相關資料分享給外州警方或聯邦政府，聖荷西市也禁止利用這些資訊調查個人移民身分，或監控示威、集會等受法律保障的活動。

警方此前曾向市議會及在場居民保證，為系統加強安全措施便足以防止資料外洩。其中一項措施，是將資料保存期限從一年縮短至30天。

市長馬漢（Matt Mahan）今年3月曾直接詢問約瑟夫，警方自系統啟用以來是否發生未經授權存取或不當披露資料的情況，約瑟夫當時回答：「沒有。」

涉事警員遭解雇的消息今年9月曝光後，再度引發外界對聖荷西使用車牌辨識攝影機的爭議。市府今年第二度提出一系列加強監管措施，包括限制市府員工透過個人裝置存取敏感執法資料。官員表示，部分措施可立即實施，其他措施仍需進一步研究及市議會批准，預計明年3月預算程序開始前再向市議會報告。

面對批評，約瑟夫仍為車牌辨識攝影機辯護，稱這些設備是近年聖荷西犯罪率下降的重要因素。他表示，理解民眾對隱私、資料安全及責任追究的擔憂，但也認為不能否認攝影機對打擊犯罪所發揮的作用。