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女武神創隊第二年拿總冠軍 周三金山大遊行路線公佈

舊金山訊
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球隊公布，冠軍巡遊定於11月4日中午12時至下午2時，在舊金山海濱大道（Emba...
球隊公布，冠軍巡遊定於11月4日中午12時至下午2時，在舊金山海濱大道（Embarcadero）舉行。（舊金山交通局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

女武神隊在成立僅2年後贏得WNBA總冠軍，舊金山將於11月4日在海濱大道舉行冠軍巡遊，並同步公布封路、巴士改道與Waymo管制措施。

金州女武神隊上周六晚歷史性奪得WNBA總冠軍，灣區球迷聚會觀賽後，將於本周三迎來規模更大的街頭慶祝活動。球隊正式公布，冠軍巡遊定於11月4日中午12時至下午2時，在舊金山海濱大道（Embarcadero）舉行。

巡遊將從米慎街（Mission Street）附近的渡輪大樓出發，終點設於King街與第二街交界。球迷可於當日上午9時起，在米慎街至第二街之間、海濱大道靠海一側沿途等候。

女武神球員、教練及工作人員將參與巡遊，預料亦有名人及地方官員到場。球隊新聞稿表示，總決賽最有價值球員威廉斯（Gabby Williams）將與舊金山市長羅偉一同敲響GSV大鼓，為巡遊揭幕，呼應球隊主場「Ballhalla」每場比賽前的開場傳統。巡遊沿途另設冠軍商品販售車及球迷互動區。

周三被視為較適合舉行巡遊的日子，勇士隊周日及周一均安排在大通中心作賽。周二則是選舉日，市府將集中處理點票工作。

女武神在萬聖節當晚於主場以68比63擊敗亞特蘭大夢想隊，贏得聯盟史上首次總決賽第七戰。這場戰況緊湊的勝仗，為這支成立僅兩年的球隊寫下歷史。

終場哨聲響起後不久，羅偉在社交媒體祝賀女武神「席捲體壇」。他表示：「恭喜球員、教練、工作人員及整個女武神團隊取得這場歷史性勝利，我們非常期待為這支出色的球隊慶祝。」

巡遊當日，前往市中心及渡輪大樓的多條巴士路線將改道。市民出發前應查閱舊金山交通局的最新安排。官方公布的封路時間及範圍如下：

以下路段均封閉至下午4時。凌晨12時01分起，King街東行線及海濱大道北行線：由第三街／King街交界，至百老匯街／海濱大道交界；市場街（Market Street）：Drumm街至Steuart街；Steuart街及Spear街：各自由市場街至該街南端。

上午8時起，海濱大道南行線及King街西行線：由百老匯街／海濱大道交界，至第三街／King街交界；Washington街：Drumm街至海濱大道；米慎街、Howard街、Folsom街、Harrison街及Bryant街：各自介乎Main街與海濱大道之間的路段；Brannan街：第二街至海濱大道；Townsend街：第三街至海濱大道；第二街：Brannan街至King街；Delancey街將維持供當地出入的通道。

舊金山交通局表示，前往巡遊現場最方便的方法，是乘搭Muni列車至Embarcadero站，或乘搭以渡輪大樓附近為終點的巴士。雖然部分路線將改道，但1-California、5R-Fulton及38-Geary等常用路線不受改道影響。

如要前往甲骨文球場附近、巡遊路線南端的位置，可乘搭T-Third Street輕軌，或8號、15號、30-Stockton及45-Union/Stockton巴士，其中15號巴士將改道。

計劃乘搭Waymo的民眾亦須留意，巡遊路線周邊部分地區將限制自動駕駛車輛進入，包括海濱大道、金融區、SoMa及南灘部分範圍，主要位於Battery街或第一街以東，部分街段亦不准Waymo上下客。

金州女武神隊上周六晚歷史性奪得WNBA總冠軍。灣區球迷將於本周三迎來規模更大的街...
金州女武神隊上周六晚歷史性奪得WNBA總冠軍。灣區球迷將於本周三迎來規模更大的街頭慶祝活動。(美聯社)

精華 FAQ

  • 巡遊定於11月4日中午12時至下午2時，在舊金山海濱大道舉行；路線由米慎街附近的渡輪大樓出發，終點設在King街與第二街交界。

  • 總決賽MVP威廉斯將與市長羅偉一同敲響GSV大鼓揭幕，球員、教練及工作人員都會參與，沿途也設有冠軍商品販售車與球迷互動區。

  • 最方便是搭Muni到Embarcadero站，或搭終點在渡輪大樓附近的巴士；多條道路將分時段封閉，部分巴士改道，Waymo在周邊特定區域也受進出限制。

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