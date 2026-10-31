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直擊矽谷萬聖節科技大亨家 喬布斯家被機器人攻陷

記者江碩涵／巴洛阿圖即時報導
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喬布斯家圍欄內最吸睛的是有好幾個與真人同高、動作極其流暢的氣動與伺服馬達驅動的「...
喬布斯家圍欄內最吸睛的是有好幾個與真人同高、動作極其流暢的氣動與伺服馬達驅動的「生化骷髏機器人」。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷巴洛阿圖名人巷萬聖節熱鬧非凡，Marissa Mayer家與喬布斯家分別以異形與機器人主題吸引大批民眾排隊參觀。

每年10月31日萬聖節矽谷的巴洛阿圖（Palo Alto）名人巷總是全灣區最具話題性的焦點，這裡不僅是科技富豪的指標住宅區，更是展現創意、財力與科技實力的終極戰場。特別的是，今年名人巷充滿了科幻，Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家布置成異形入侵，蘋果已故執行長喬布斯（Steve Jobs）家更充滿了機器人大軍，瀰漫著一股未來感。

今年萬聖節適逢周六，從下午開始巴洛阿圖名人巷內就擠滿了人潮，有如一場盛大的嘉年華會。梅姨家以往都走傳統萬聖節燈飾風格，今年打破傳統，改為極具科幻感的「火星異形入侵（Aliens from Mars）」宇宙主題。

矽谷工程師馬兆先說，梅姨家前院草皮直接化為外星戰場，布置了一艘墜毀的巨大飛碟、多尊維妙維肖的外星人雕像，讓人想到「羅斯威爾飛碟墜毀事件」。現場還有搭配月球與火星的大型充氣天體模型，甚至還有工作人員穿著標有 NASA 的太空裝在現場巡視互動，讓喜歡科幻話題的工程師們，讚不絕口。

由於以往萬聖節都在平日，所以梅姨家門口大概下午3、4時才開始排隊。今年特別早到的苗小姐說，他們1時多就到了梅姨家門口，沒想到看到梅姨特地在門口掛了牌子，說還在布置中，請大家3時再開始排隊，3時15分才開始領取娃娃，最後大概4時左右就領到娃娃了，每個小朋友都有拿到自己心儀的絨毛玩具，相當開心，回頭一看，人龍已經排了一整個社區的街廓。

去年呈現百老匯歌舞劇現場的喬布斯家，今年也秀出未來科幻感，前院打造成一個充滿科技冷冽感的「未來機械生化實驗室」，圍欄內最吸睛的是有好幾個與真人同高、動作極其流暢的氣動與伺服馬達驅動的「生化骷髏機器人」。

南灣主婦蔣舜蘭說，這些機器人不僅能簡單左右擺動手，也能感測到路過小朋友的腳步，隨機做出轉頭盯人、伸手要糖或突然骨架散落再瞬間重組的動作，相當有趣和震撼，有些小朋友也會被機器人嚇到，讓人感受到一股非常強烈的未來科技感。

喬布斯家今年則宣布從5時開始發糖果。許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成為矽谷萬聖節熱鬧的畫面。

Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家仍擺設了手工雕塑的大南瓜...
Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家仍擺設了手工雕塑的大南瓜。（讀者提供）

許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成...
許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成為矽谷萬聖節熱鬧的畫面。（讀者提供）

今年萬聖節適逢周六，從下午開始巴洛阿圖名人巷內就擠滿了人潮，有如一場盛大的嘉年華...
今年萬聖節適逢周六，從下午開始巴洛阿圖名人巷內就擠滿了人潮，有如一場盛大的嘉年華會。（讀者提供）

喬布斯家今年也秀出未來科幻感，前院打造成一個充滿科技冷冽感的「未來機械生化實驗室...
喬布斯家今年也秀出未來科幻感，前院打造成一個充滿科技冷冽感的「未來機械生化實驗室」。（讀者提供）

今年名人巷充滿了科幻，Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家布...
今年名人巷充滿了科幻，Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家布置成異形入侵。（讀者提供）

今年名人巷充滿了科幻，Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家布...
今年名人巷充滿了科幻，Yahoo!前執行長梅姨（Marissa Mayer）家布置成異形入侵。（讀者提供）

喬布斯家今年也秀出未來科幻感，前院打造成一個充滿科技冷冽感的「未來機械生化實驗室...
喬布斯家今年也秀出未來科幻感，前院打造成一個充滿科技冷冽感的「未來機械生化實驗室」。（讀者提供）

許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成...
許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成為矽谷萬聖節熱鬧的畫面。（讀者提供）

梅姨家前院草皮直接化為外星戰場，布置了一艘墜毀的巨大飛碟、多尊維妙維肖的外星人雕...
梅姨家前院草皮直接化為外星戰場，布置了一艘墜毀的巨大飛碟、多尊維妙維肖的外星人雕像，讓人想到「羅斯威爾飛碟墜毀事件」。（讀者提供）

梅姨特地在門口掛了牌子，說還在布置中，請大家3時再開始排隊，3時15分才開始領取...
梅姨特地在門口掛了牌子，說還在布置中，請大家3時再開始排隊，3時15分才開始領取娃娃。（讀者提供）

許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成...
許多民眾都先去梅姨家排隊拿娃娃，接著走路10分鐘，到喬布斯家，一路上到處要糖，成為矽谷萬聖節熱鬧的畫面。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 今年名人巷不只人潮爆滿，還成為科技富豪展示創意的舞台，Marissa Mayer家與喬布斯家分別以科幻主題布置，呈現強烈未來感與話題性。

  • 她家今年改成「火星異形入侵」宇宙主題，前院有墜毀飛碟、外星人雕像、月球與火星充氣模型，還有穿NASA太空裝的工作人員互動。

  • 喬布斯家前院打造為未來機械生化實驗室，最吸睛的是能感測小朋友腳步的生化骷髏機器人，會轉頭、伸手要糖，甚至做出骨架散落再重組的動作。

萬聖節 矽谷 灣區

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