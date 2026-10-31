惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

一名灣區華裔男子10月攀登美國本土最高峰惠特尼山時不幸身亡。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區49歲華裔男子溫斯頓‧朱在惠特尼山失蹤後被尋獲，法醫認定他死於墜落多處外傷，當局推測他原本計畫攀登高難度的登山者路線。

一名男子未辦理旅館退房手續，後來被發現死於美國本土最高峰惠特尼山（Mount Whitney）上，當局已確認他是來自灣區 的華裔 居民。

舊金山 紀事報報導，印宇縣（Inyo County）官員表示，一位未按規定辦理旅館退房手續，後來被發現陳屍於惠特尼山的一名男性遊客身分已獲證實，為來自聖塔克拉拉縣的49歲華裔男子溫斯頓‧朱（Winston Chu，音譯），他們已通知其家屬這項不幸的消息。經過法醫辦公室認定，溫斯頓‧朱是死於墜落造成的多處外傷。

10月19日，孤松汽車旅館（Lone Pine Motel）工作人員發現，溫斯頓‧朱未依時間辦理退房手續，個人物品仍留在旅館房間內，於是向當地縣警局報案。

警方表示，旅館員工告訴他們，溫斯頓‧朱計畫前往惠特尼山地區徒步旅行。警方後來在惠特尼山東側的惠特尼入口（Whitney Portal）找到溫斯頓‧朱的汽車。

10月20日，加州公路巡警局（California Highway Patrol）一架直升機在「登山者路線」（Mountaineer’s Route）上發現了溫斯頓‧朱的遺體，但由於山區當時正在下暴風雪，無法立即將其遺體運回。

10月25日，加州公路巡警局一架直升機和印宇縣搜救隊重回發現溫斯頓‧朱遺體的地點，在海拔約4100呎處找到了遺體，當時遺體被積雪完全覆蓋住。

當局判斷，溫斯頓‧朱應該是計畫攀登「登山者路線」，這是一條陡峭且技術難度很高的路線，與惠特尼山較多人攀爬的主要步道截然不同。

海拔1萬4505呎的惠特尼山是美國本土最高峰，由於海拔高，加上山區天氣變化無常，攀登十分危險，尤其是在每年冬季前後。在溫斯頓‧朱遇難不到兩周前，才剛有一名來自佛萊斯諾的52歲登山者在惠特尼山上不幸喪生，這起死亡事件仍在調查中。

去年秋季，一名登山者在惠特尼山攀登著名的99彎（99 Switchbacks）時不慎在冰面上滑倒，墜落死亡；2024年，有兩名登山者登頂後，試圖以滑雪方式下山，結果不幸罹難；2023年，一名法國航空（Air France）機長在「登山者路線」高處滑倒，墜落1000呎後身亡。