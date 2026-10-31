盛桃貪腐案 關鍵證人指她索款30萬元

檢方關鍵證人、政治掮客華雷斯（Mario Juarez）首度在本案審判中出庭作證，指稱盛桃在2022年競選市長期間要求30萬元。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 盛桃貪腐案出現關鍵證詞，證人華雷斯指她在2022年競選期間索取30萬元，並疑以伴侶名義收款，作為交換市府合約與利益的條件。

屋崙 前市長盛桃（Sheng Thao）聯邦貪腐 案30日出現重要進展。舊金山 紀事報報導，檢方關鍵證人、政治掮客華雷斯（Mario Juarez）當天首度在本案審判中出庭作證，指稱盛桃在2022年競選市長期間要求30萬元，並以伴侶瓊斯（Andre Jones）名義收款，以交換當選後協助企業取得市府合約。

綜合NBC灣區新聞、KTVU及聖荷西信使報報導，華雷斯曾兩度參選屋崙市議員，與市府回收承包商California Waste Solutions（CWS）經營者楊子忠（David Duong）、楊英雄（Andy Duong）父子往來多年。他已承認共謀行賄，並同意為檢方作證。

華雷斯表示，他與楊氏父子選擇支持盛桃，是認為她當選後能協助推動其商業利益。他們共同成立的Evolutionary Homes公司，計畫將貨櫃改建為住宅，出售給地方政府安置遊民。他稱，原先安排是協助盛桃勝選，換取市府購買該公司的住宅，但盛桃另要求30萬元，並指定以瓊斯名義收取款項。

依華雷斯證詞，他們安排瓊斯掛名任職，無須實際上班，藉此將賄款偽裝成薪水。交換條件還包括協助CWS延長10年回收合約、延長原屋崙陸軍基地的土地租約，以及安排他們屬意的人選進入市府高層。

華雷斯也承認，他協助製作攻擊盛桃競選對手泰勒（Loren Taylor）的宣傳郵件，相關7萬5000元資金由楊子忠暗中提供，其中一份文宣使用經變造的泰勒照片。他並承認，自己開給文宣製作業者的支票跳票，而且開票時已知道款項無法兌現。

檢方也在庭上展示盛桃勝選後，華雷斯與楊英雄交換的簡訊。華雷斯在訊息中暗示，協助盛桃當選的做法可能讓他們坐牢，但若後續交易成功，便能獲得1億元利益；楊英雄則回覆「錢能買到一切」。華雷斯作證時解釋，當時是在拿自己參與違法資助選舉一事開玩笑。

盛桃、瓊斯及楊氏父子四人均不認罪。華雷斯的可信度也是辯方攻防重點，辯護律師自開庭陳詞起即指控他扭曲事實，質疑他為爭取較輕刑罰而向檢方說謊。華雷斯已承認的共謀行賄罪最高可判五年徒刑。

案件預計11月5日恢復審理，華雷斯將繼續作證，之後接受辯方交叉詰問。