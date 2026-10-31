煩惱萬聖節糖果堆成山？竟能變彩虹 讓軟糖跳舞

萬聖節成為「糖果富翁」，滿桌糖果也讓你傷腦筋嗎？除了分享、捐贈，吃不完的糖果還能變身趣味科學實驗。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章建議萬聖節剩糖別急著丟，可捐贈、再利用，或在家長陪同下做糖果科學實驗，讓孩子從彩虹、膨脹與浮動中學習STEM。

萬聖節 討糖是重點活動之一，但熱鬧過後，家長往往面臨難題：滿桌糖果吃不完，該怎麼辦？捨不得丟，又擔心孩子攝取過多糖分。其實，糖果除了享用，還能分享、捐贈，甚至變身趣味科學實驗。

包裝完整、尚未過期的糖果，可詢問學校、社區團體或慈善機構是否接受捐贈。非營利組織Soldiers' Angels推動「Treats for Troops」計畫，募集糖果送給軍人及退伍軍人家庭，捐贈前須確認收件規定。

糖果也能留待其他節慶使用，例如將獨立包裝的糖果放進生日派對的Piñata，或保留色彩鮮豔的糖果，等到聖誕節製作薑餅屋時裝飾屋頂、門窗。存放時應置於陰涼乾燥處，留意保存期限。

除了分享與再利用，糖果還能成為科學教材。俄勒岡科學與工業博物館（OMSI）、美國公共電視PBS親子教育平台，以及Experiment Archive、Steve Spangler Science等網站，都提供結合科學、科技、工程與數學（STEM）的糖果實驗，讓孩子觀察生活中的科學現象。

彩虹糖變彩虹： 將Skittles彩虹糖沿白色盤緣排成一圈，緩緩倒入溫水。糖衣遇水溶解，色素向中央擴散；由於水面平穩、沒有攪拌，顏色不會立刻混合，形成放射狀彩虹圖案。

我把小熊變大了： 將小熊軟糖放入冷水，置於冰箱冷藏24小時，隔天便會發現軟糖膨脹。這是因為水分進入明膠網狀結構，使軟糖吸水變大。若再放入濃糖水冷藏，外部糖分濃度較高，水分便向外移動，使軟糖逐漸失水縮小，呈現與滲透作用相關的現象。

巧克力字母浮起來：將M&M's巧克力以白色「M」字朝上放入容器，緩緩倒入室溫水淹過巧克力，靜置約10至20分鐘。隨著糖衣溶解，不易溶於水的白色字母薄膜可能脫落，並在水面張力作用下浮起。

跳舞的軟糖蟲： 大人先協助將長條軟糖蟲縱向剪成細絲，在一杯室溫水中加入三大匙小蘇打攪拌，讓孩子放入軟糖蟲浸泡15至20分鐘，再用叉子撈起移入白醋中，觀察軟糖蟲是否隨氣泡上下浮動。小蘇打與醋發生酸鹼反應，產生二氧化碳氣泡，附著在軟糖表面增加浮力，使其上升；氣泡脫落後，軟糖又會下沉。

今年萬聖節若成為「糖果富翁」，不妨留下一些做實驗，由家長陪同孩子觀察糖果的奇妙變化。操作時應避免液體濺入眼睛，實驗後的糖果不可再食用，並應清洗雙手，讓節慶回憶延伸成一堂有趣的親子科學課。

糖果也能變身科學實驗材料！將彩虹糖沿盤緣排成一圈，倒入溫水後，糖衣逐漸溶解，繽紛色彩向中央擴散，形成美麗的彩虹圖案。（記者王湘涵/攝影）