朱宗慶打擊樂團美國巡演首站舊金山 籌措中影ROT經費

台灣國際知名表演藝術團隊朱宗慶打擊樂團（Ju Percussion Group）今年創團40周年，將帶著國際巡演製作「動能∞無限」（Energy ∞ Infinite）再度來美，首站11月10日在舊金山Herbst Theatre登場。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 朱宗慶打擊樂團帶著40周年製作「動能∞無限」赴美巡演，首站11月10日在舊金山登場，並同步為中影文化城ROT開發案籌措經費。

台灣國際知名表演藝術團隊朱宗慶打擊樂團（Ju Percussion Group）今年創團40周年，將帶著國際巡演製作「動能∞無限」（Energy ∞ Infinite）再度來美，首站11月10日在舊金山 Herbst Theatre登場，目前門票已開賣。

朱宗慶打擊樂團在台灣享譽盛名，而舊金山灣區 也有許多喜歡音樂的學生，正在學習打擊樂，這正是一個欣賞國際級專業樂團表演的好機會。

「動能∞無限」舊金山站主辦單位是及時雨基金會。及時雨基金會會長暨世界華人 工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如表示，朱宗慶打擊樂團會選擇灣區作為開演的首站，也有點淵源與故事。

她說，灣區有許多喜歡音樂的學生正在學習打擊樂，朱宗慶的表演不僅融合東西方擊樂傳統、當代創作、劇場元素與台灣文化特色，是現代打擊樂的典範。剛好朱宗慶要到明尼蘇達參加國際打擊樂藝術協會年會（PASIC），她得知訊息後，便邀請樂團到舊金山演出，促成一樁美事。

另外，朱宗慶打擊樂團因之前受疫情影響，加上2022年底倉庫火災，面臨重建需求，2025年取得「中影文化城」的ROT標案（改建、營運、移轉），除了當作樂團安身立命的家以外，也能做展演、合作、教學以及跨領域藝術表演的空間，不過整體開發案所費不貲，至少需要305萬美元（新台幣1億元），而目前籌措到的經費不足一半，籌資之路仍相當長。

為了籌措開發中影文化城ROT案的經費，朱宗慶打擊樂團也在這趟美國巡演過程進行籌資，希望透過喜好音樂的僑胞力量，促成開發案加快速度。

「動能∞無限」演出曲目融入不少台灣元素。其中高瀚諺創作的「菜市仔」將充滿庶民生活氣息的台灣傳統市場搬上舞台，市場裡此起彼落的聲響、人群互動與濃厚人情味，在擊樂家的手中轉化成鮮活的音樂風景。

張瓊櫻創作的「射日」則取材自台灣原住民族神話，以充滿爆發力與戲劇張力的擊樂語彙呈現古老傳說；盧煥韋創作的「探」以高難度的「六棒」演奏技巧，呈現擊樂家在音樂道路上不斷探索與突破的歷程。節目也納入美國作曲家Gene Koshinski的「BeyonD the bEnd」，以及法國作曲家Emmanuel Séjourné的「Attraction 2」。更多細節請上網查詢：jupercussion2026sf.com。

活動：朱宗慶打擊樂團「動能∞無限」2026美國巡演－舊金山首站

時間：11月10日晚間8時

地點：Herbst Theatre（401 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94102）

購票：City Box Office，網址：cityboxoffice.com/JuPercussion

主辦：及時雨基金會（Smiling Raindrop Foundation）

協辦：世界華人工商婦女企管協會、北加州華人音樂教師協會

及時雨基金會會長暨世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如（右二）表示，朱宗慶（左二）打擊樂團會選擇灣區作為開演的首站，也有點淵源與故事。（受訪者提供）