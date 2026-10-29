全美家庭電動車擁有率最高前十縣 七個在舊金山灣區

圖為聖塔克拉拉縣 Stevens Creek Blvd 上的一個電動車充電站。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 最新人口普查估算顯示，加州在電動車與太陽能板普及率上全美領先，灣區縣市尤其集中，而太陽能板則由加州中部與夏威夷多縣居前。

全美國家庭電動車 擁有率最高的前十個縣份，有七個在舊金山灣區 ，而且另外三個也都在加州。

舊金山紀事報報導，根據聯邦人口普查局的最新估算，加州許多縣的電動車和太陽能普及率均位居全美最高。這些數據來自美國社區調查（American Community Survey），該調查隨機抽取居民樣本，詢問一系列人口統計和生活方式方面的問題，包括收入、通勤習慣和保險覆蓋範圍等資訊。2025年，該調查首次向居民詢問是否擁有電動車和太陽能板。

在這兩項指標上，加州各縣均在全美普及率最高的地區榜單中佔據主導地位。多年來，加州為電動車和太陽能板的普及提供了各種激勵措施，以推進其清潔能源目標。

在擁有超過五萬戶家庭的縣份中，舊金山灣區各縣電動車使用率最高，其中聖塔克拉拉縣位居全美第一。在至少擁有一輛車的家庭中，約有26%的家庭表示，他們至少有一輛純電動車（all-electric vehicle）或插電式混合動力車（plug-in hybrid electric vehicle）。

事實上，電動車普及率最高的五個縣全在灣區：聖馬刁縣、馬連縣、阿拉米達縣和康曲柯士達縣依序位列第二至第五，這些縣的電動車使用率都達到 20% 或更高。

電動車普及率排名前十的縣全部位於加州。舊金山緊接在灣區以上各縣之後，以19%的普及率位列全國第七，僅次於南加州的橙縣。納巴縣排名第八，洛杉磯縣和聖地牙哥縣緊追在後。

但在太陽能電池板方面，陽光充足的加州中部地區佔據主導地位。寇恩縣（Kern County）的太陽能板普及率位居全國之首，約有三分之一的家庭安裝了太陽能板。佛萊斯諾縣以北的瑪德拉縣（Madera County）以31%的普及率位居第二。

第三名至第五名都在夏威夷州，依序是夏威夷縣（Hawaii County）、檀香山縣（Honolulu）、茅伊縣（Maui County）。

第六至第十名也都在加州，依序是杜拉瑞縣（Tulare County）、宇洛縣（Yolo County）、佛萊斯諾縣（Fresno County）、普萊賽縣（Placer County）、聖荷昆縣（San Joaquin County）。