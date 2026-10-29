我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」

整理包／1句話涉辱華 姆巴佩的「天價帳單」來了

直擊「鬧鬼好萊塢」 聖荷西百年老宅展現怪奇美學

記者王湘涵/聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大批民眾夜間聚集在聖荷西「詭異優雅」宅院外，排隊參觀以經典好萊塢怪物為主題的節慶...
大批民眾夜間聚集在聖荷西「詭異優雅」宅院外，排隊參觀以經典好萊塢怪物為主題的節慶布景。去年更有超過6000人次到訪。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西百年老宅今年以經典怪物電影為主題打造鬧鬼好萊塢，透過布景、燈光與互動展演吸引訪客，同時為重病兒童家庭募款。

聖荷西一棟建於1890年的維多利亞式老宅，今年萬聖節搖身一變，成為「鬧鬼好萊塢」（Haunted Hollywood）。從復古電影院、木乃伊陵墓到科學怪人實驗室，屋主夫妻以布景、燈光與互動設計，打造怪奇美學，並為重病兒童家庭募款。

這座名為「詭異優雅」（Eerie Elegance）的宅院，凝聚了Britta Peterson與丈夫Glen的創意與熱忱。Britta表示，今年適逢「德古拉」與「科學怪人」電影問世95周年，特別以經典好萊塢怪物為主題，重現電影場景。

科學怪人實驗室以綠色燈光、實驗裝置及角色演出，讓訪客走進經典怪物電影世界。（記者...
科學怪人實驗室以綠色燈光、實驗裝置及角色演出，讓訪客走進經典怪物電影世界。（記者王湘涵╱攝影）

「鬧鬼好萊塢」2017年曾在聖他克拉拉推出，但空間有限，民眾只能從人行道欣賞。今年重新設計，各電影角色有獨立場景，觀眾還能參與科學怪人的實驗。

今年也是歷年最具驚嚇感的一次，部分場景設有出其不意的橋段，訪客可選擇「恐怖」或「安全」路線。Britta形容，這更像一場冒險！

團隊從4月開始籌備，五人負責故事構思，志工參與改造往年道具、彩繪3D列印的埃及文物等，最小僅八歲。最具挑戰性的是入口處復古電影院的燈光招牌，因找不到合適材料，團隊利用聖誕節裝飾球搭配燈光製作。

入口處復古電影院燈光招牌，由團隊利用聖誕節裝飾球搭配燈光手工製作，營造經典好萊塢...
入口處復古電影院燈光招牌，由團隊利用聖誕節裝飾球搭配燈光手工製作，營造經典好萊塢電影氛圍，也是Britta表示今年最具挑戰的部分。（記者王湘涵╱攝影）

Britta從四歲起就熱愛萬聖節，最喜歡「史酷比」（Scooby-Doo）等怪奇動畫，卻容易被嚇到。這段童年經驗成為創作靈感，希望營造詭異又不過度驚嚇的場景，讓和她一樣的孩子也能享受節慶樂趣。

夫妻倆喜歡動手創作，如今雙雙從科技業退休，有更多時間投入興趣。Britta幽默地說：「我們一直很想成為迪士尼的幻想工程師（Imagineers）！」如今夢想逐漸成真，只可惜樂園設施能長久保留，他們的場景每年11月都得拆除。

「詭異優雅」創辦人Britta（左）化身成「科學怪人的新娘」（Bride of ...
「詭異優雅」創辦人Britta（左）化身成「科學怪人的新娘」（Bride of Frankenstein），與丈夫Glen（右）合影。夫妻倆以創意布景與互動設計，將百年老宅化為奇幻電影世界。（記者王湘涵╱攝影）

Glen分享夫妻倆婚禮上的座右銘：「悲傷有人分擔，就能減半；快樂有人分享，就能加倍。」這也成為他們投入公益的理念。

這項活動長年為非營利組織Give Kids the World Village募款，協助重病兒童及家人享有免費度假體驗，彌補因治療錯過的節慶時光；他們去年更赴佛羅里達州擔任志工。

聖荷西建於1890年的維多利亞式老宅，門廊階梯前布滿南瓜燈與節慶裝飾，今年以「鬧...
聖荷西建於1890年的維多利亞式老宅，門廊階梯前布滿南瓜燈與節慶裝飾，今年以「鬧鬼好萊塢」為主題，打造怪奇美學場景。（記者王湘涵╱攝影）

Britta回憶，去年開幕夜，一名曾受該組織協助的母親，請工作人員找來夫妻倆親自致謝。由於善款由機構統一運用，他們不知道具體幫助了哪些家庭，這場相遇讓他們感受到公益的意義。

「詭異優雅」今年於10月21日至11月1日開放參觀。去年吸引超過6000人，募得約4萬3000元；今年募款目標為2萬6000元。捐款者明年可享優先預約，夫妻倆也已開始構思新的海盜主題。

「鬧鬼好萊塢」重現經典木乃伊電影場景，以埃及石棺、木乃伊及復古電影海報營造神祕氛...
「鬧鬼好萊塢」重現經典木乃伊電影場景，以埃及石棺、木乃伊及復古電影海報營造神祕氛圍。（記者王湘涵╱攝影）

「詭異優雅」設有「恐怖」與「安全」兩條參觀路線，讓不同年齡及接受程度的訪客自行選...
「詭異優雅」設有「恐怖」與「安全」兩條參觀路線，讓不同年齡及接受程度的訪客自行選擇，兼顧刺激體驗與親子友善。（記者王湘涵╱攝影）

兩名小朋友開心與巨型金剛布景合影。「詭異優雅」以經典電影怪物為主題，同時也是親子...
兩名小朋友開心與巨型金剛布景合影。「詭異優雅」以經典電影怪物為主題，同時也是親子友善的奇幻體驗。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 這座建於1890年的維多利亞式老宅，今年萬聖節以「鬧鬼好萊塢」為主題，重現復古電影院、木乃伊陵墓與科學怪人實驗室等電影場景。

  • 他們透過布景、燈光與機關設計打造沉浸式體驗，並把部分場景設成可選「恐怖」或「安全」路線，讓訪客既能冒險，也能依接受度調整體驗。

  • 活動長年替非營利組織Give Kids the World Village募款，協助重病兒童及家人到佛州免費度假，彌補治療期間錯過的節慶時光。

聖荷西 好萊塢 萬聖節

上一則

WNBA總決賽G6：女武神大比分落敗 終局31日晚5時開打

下一則

全美家庭電動車擁有率最高前十縣 七個在舊金山灣區

延伸閱讀

老宅傳靈異、恐怖片場…萬聖節探紐約鬼屋 你敢敲門嗎?

老宅傳靈異、恐怖片場…萬聖節探紐約鬼屋 你敢敲門嗎?
萬聖節即將到 桑尼維爾哈利波特點燈開放 引爆打卡熱潮

萬聖節即將到 桑尼維爾哈利波特點燈開放 引爆打卡熱潮
萬聖節裝飾又被偷 東灣家庭心累 社區合力延續鬼屋傳統

萬聖節裝飾又被偷 東灣家庭心累 社區合力延續鬼屋傳統
鬼屋、遊行 皇后區萬聖節氣氛濃

鬼屋、遊行 皇后區萬聖節氣氛濃
「歌劇魅影」40周年登聖荷西 昔日女主角詮釋新角、近滿場觀眾喝采

「歌劇魅影」40周年登聖荷西 昔日女主角詮釋新角、近滿場觀眾喝采

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
在加州可以透過簡易的宣誓程序而毋須遺產認證而能繼承的遺產額，上限是20萬8850元，這個上限額每三年調整一次。圖為遺產文件示意圖。（Unsplash / Melinda Gimpel）

繼承遺產繁複冗長？不超過「這金額」僅一紙聲明完事

2026-10-23 02:12

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
大量包裹寄往奶茶店 經加州運往越南 背後驚人大案

大量包裹寄往奶茶店 經加州運往越南 背後驚人大案