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Music In Resonance音樂會 400席滿座

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Virtuosi Chamber Orchestra的演出，則將鮮活舞韻與濃濃台...
Virtuosi Chamber Orchestra的演出，則將鮮活舞韻與濃濃台灣情懷帶上舞台。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

由登高世界基金會與劉杰鑫主辦的 Music In Resonance 最終場座無虛席，透過跨世代、多元曲風與師生同台演出，展現音樂凝聚社區的力量。

由登高世界基金會（Tang and Gau Global Foundation）和灣區音樂人劉杰鑫（Eric Liu）主辦策畫的 「Music In Resonance — The Finale」，門票一周內全數售罄，400席座無虛席。音樂名家、青年新秀與社區音樂團體攜手，以多元曲風與豐富編制，交織出一場兼具華麗聲響、深厚情感與世代交流的音樂盛會。

劉杰鑫表示，自2023年發起 Music In Resonance 以來，她始終懷抱一個夢想：讓孩子、青年、成人與長者，都能在音樂中找到自己的位置。她說，老師帶著學生登台，成熟的藝術經驗與年輕的創意相互啟發；音樂家也因這座舞台彼此認識，開啟新的合作。

她希望讓不同年齡、文化與背景的人，透過不同時代、不同形式的音樂，感受藝術的美麗，也讓社區產生更深的連結。

這場音樂會由登高世界基金會主辦，Silicon Valley Piano提供鋼琴贊助。從師生同台到音樂家跨界合作，節目展現不同年代的音樂韻味，以及人聲與樂器交融的魅力。

其中，鋼琴重頭戲「Piano Frenzy」將多手聯彈的魅力展現得淋漓盡致。Steinway Artist 胡志龍（Chih-Long Hu）與鋼琴家沈珈嘉（Chia Chia Shen），聯同Anton Achondoa、Joseph Chang及青年鋼琴家AnQi Pan，從四手聯彈、八手合奏，到五人雙鋼琴十手，呈現聲部交錯、節奏競逐的繽紛景象。

Hibiscus Trio則帶來精緻而澎湃的室內樂篇章。鋼琴家沈珈嘉(Chia Chia Shen)、小提琴家Chia Shan Hsu與大提琴家Li Tsu Tsao，合作孟德爾頌「第二號鋼琴三重奏」第一樂章。

大合唱邀來國際知名指揮家、南加州大學（USC）Thornton音樂學院合唱與宗教音樂系前主任、榮譽教授Jo-Michael Scheibe博士參與。曾任美國合唱指揮協會（ACDA）全國主席的他，長年活躍於國際舞台，也多次與台灣福爾摩沙合唱團合作。

Virtuosi Chamber Orchestra的演出，則將鮮活舞韻與濃濃台灣情懷帶上舞台。由Ernest Yen擔任首席，樂團除演奏巴爾托克「羅馬尼亞民俗舞曲」，更有梁育竹(YuChu Liang)編寫的台灣組曲「Souvenir de Formosa」，串聯「黃昏的故鄉」、「思慕的人」、「念故鄉」與「小城故事」。

擁有逾30年歷史的博愛合唱團，在劉杰鑫(Eric Liu)指揮、Anna Lin鋼琴伴奏及Jeremy Tung大提琴合作下，獻唱《Festival Sanctus》、《千風之歌》與《Come Travel With Me》。從莊嚴明亮的讚頌，到深情悠遠的思念，再到溫暖真摯的同行邀請，以豐富的人聲層次，展現合唱藝術凝聚人心的力量。

大提琴四重奏由Michelle Hsu、Li Tsu Tsao、Carrie Tseng與12歲的Jeremy Tung攜手，演繹柴可夫斯基《弦樂小夜曲》第一樂章。四把大提琴以醇厚低吟、悠揚旋律與寬廣共鳴，鋪陳典雅而深情的弦樂世界。資深音樂家與少年新秀同台，也讓跨世代的交流與傳承，有了鮮明而動人的呈現。

其他節目同樣各具光彩。Charlie Tran與沈珈嘉合作《哥倫比亞馬林巴協奏曲》第一樂章，以晶亮音色與奔放節奏展現打擊樂魅力；Steven Lin與Rebecca Yun的吉他二重奏，帶來明快華麗的西班牙風情。Ernest Yen與Rebecca Yun合作帕格尼尼《如歌》，則以悠長琴韻與細緻撥弦，勾勒典雅詩意。

青年鋼琴家YiChen Guo以蕭邦《海洋》練習曲鋪陳翻湧音浪，展現挑戰經典的企圖心；四月天（April Day）透過中文組曲與《Bésame Mucho》，交織溫暖和聲與浪漫拉丁情調，為整場節目增添親切而迷人的音樂色彩。

音樂會的開場曲《Theme for Ennio》，由劉杰鑫與大提琴演奏者Li Tsu Tsao、Jeremy Tung合作，透過梁育竹的細膩編曲，讓溫潤弦音與澄澈琴聲交織成深情序曲。隨後登場的OneStop Voices與Silicon Valley Conservatory of Music兒童合唱團，在鋼琴伴奏Chiao Hui Chang的細膩襯托下，以清亮純真的歌聲唱出《I’ll Be There／Circle of Life》及劉杰鑫和梁育竹創作的《Children of the World》，為舞台注入童真、希望與蓬勃朝氣。

其他節目同樣各具光彩。整場表演吸引觀眾盛讚，有人感動落淚，也有人深受鼓舞。這份迴響，也讓劉杰鑫的夢想有了具體模樣。她表示，將努力讓每一個世代都被聽見，讓合作孕育友誼，讓音樂的美麗走進社區、留在人心。

大合唱邀來國際知名指揮家、南加州大學（USC）Thornton音樂學院合唱與宗教...
大合唱邀來國際知名指揮家、南加州大學（USC）Thornton音樂學院合唱與宗教音樂系前主任、榮譽教授Jo-Michael Scheibe博士參與。（主辦單位提供）

梁育竹(YuChu Liang)編寫台灣組曲「Souvenir de Formo...
梁育竹(YuChu Liang)編寫台灣組曲「Souvenir de Formosa」，串聯「黃昏的故鄉」、「思慕的人」、「念故鄉」與「小城故事」。（主辦單位提供）

Hibiscus Trio則帶來精緻而澎湃的室內樂篇章，與Steinway Ar...
Hibiscus Trio則帶來精緻而澎湃的室內樂篇章，與Steinway Artist 胡志龍（Chih-Long Hu，右二）合影。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 因為節目結合音樂名家、青年新秀與社區團體，內容橫跨鋼琴、合唱、室內樂等形式，兼具藝術性與情感共鳴，讓400席門票在1周內售罄。

  • 她希望孩子、青年、成人與長者都能在音樂中找到位置，並透過師生同台、跨界合作與不同文化曲目，讓社區建立更深連結。

  • 亮點包括多手聯彈的 Piano Frenzy、Hibiscus Trio、台灣組曲 Souvenir de Formosa、博愛合唱團與兒童合唱團演出，充分展現跨世代與多元風格。

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