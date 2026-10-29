選前點名瓦哈布 多族裔人士海沃抗議 阿富汗外交主張惹議
海沃多族裔人士抗議國會第14選區議員瓦哈布主張與塔利班政權接觸，批評其忽視阿富汗與伊朗女性及流亡者的人權苦難。
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海沃多族裔人士抗議國會第14選區議員瓦哈布主張與塔利班政權接觸，批評其忽視阿富汗與伊朗女性及流亡者的人權苦難。
阿富汗裔、伊朗裔及印度裔社群人士28日在海沃舉行記者會，抗議國會第14選區議員瓦哈布（Aisha Wahab）主張美國與塔利班掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉忽視當地婦女及民眾遭受的人權迫害，呼籲選民關注其外交政策立場。
記者會由社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）主持。他指出，阿富汗民眾因塔利班迫害被迫離鄉，美國不應忽略流亡者及受害者的聲音。
阿富汗裔社區人士法拉比（Steve Faryabi）身穿黑衣出席，聲援阿富汗約2200萬名女性。他指出，塔利班重新掌權後，女性遭剝奪教育、工作及參與社會的權利，形同被囚禁家中。約240萬名女孩無法接受中等教育，女性失去工作機會也加劇家庭貧困。
法拉比批評塔利班迫害記者及前政府人員，認為瓦哈布的外交主張忽略阿富汗人民的苦難，以及美軍官兵對抗塔利班付出的犧牲。他直言：「塔利班昨天是恐怖分子，今天也是，明天依然會是。」
伊朗裔社區領袖拉希米（Sophia Rahimi）表示，自己7歲至15歲曾在伊朗生活，親身經歷威權統治。她質疑瓦哈布主張與塔利班外交接觸，卻反對對伊朗伊斯蘭共和國採取軍事行動，認為其外交政策標準不一致。另一名伊朗裔社區領袖卡沙尼（Narges Kashani）則呼籲各族裔團結，關注阿富汗與伊朗女性的人權困境。
印度裔社群人士洛達（Sunita Lodha）曾於1974年至1999年間居住印尼，對宗教極端主義深感憂慮。她批評塔利班並非民主選出，卻長期壓迫婦女與兒童，表達不支持瓦哈布。
海沃市長候選人Tom Wong表示，一名阿富汗朋友曾任美軍特種部隊翻譯，家人遭塔利班迫害，後來遷居灣區，至今仍有一名兄弟下落不明。加州第16選區州眾議員候選人魯貝（Joseph A. Rubay）則呼籲民眾投票表達意見。
瓦哈布先前接受「Democracy Now!」訪問時表示，對塔利班限制婦女及兒童受教育深感失望，但認為美國應透過外交接觸，尋求改善阿富汗人權及婦女權利的可能，並未表示支持塔利班統治。
10月7日候選人辯論中，對手赫南德茲（Melissa Hernandez）曾提及瓦哈布與塔利班「有聯繫」，隨後表示指的是其外交主張，認為可能使塔利班獲得正當性；瓦哈布則批評相關言論帶有種族歧視意味。兩人將於11月3日選舉中再度交鋒。
與會的阿富汗裔、伊朗裔及印度裔人士，主要抗議瓦哈布主張美國與塔利班掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉會忽視當地女性、民眾與流亡者所承受的人權迫害。 他們指出塔利班重新掌權後，女性被剝奪教育、工作與參與社會的權利，約240萬名女孩無法接受中等教育，許多女性失去收入來源，家庭貧困也因此加劇。 瓦哈布表示，她對塔利班限制婦女與兒童受教育深感失望，但認為美國仍應透過外交接觸尋求改善阿富汗人權與婦女權利的可能，並未表態支持塔利班統治。
精華 FAQ
與會的阿富汗裔、伊朗裔及印度裔人士，主要抗議瓦哈布主張美國與塔利班掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉會忽視當地女性、民眾與流亡者所承受的人權迫害。
他們指出塔利班重新掌權後，女性被剝奪教育、工作與參與社會的權利，約240萬名女孩無法接受中等教育，許多女性失去收入來源，家庭貧困也因此加劇。
瓦哈布表示，她對塔利班限制婦女與兒童受教育深感失望，但認為美國仍應透過外交接觸尋求改善阿富汗人權與婦女權利的可能，並未表態支持塔利班統治。
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