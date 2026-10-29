選前點名瓦哈布 多族裔人士海沃抗議 阿富汗外交主張惹議

社區參與聯盟創辦人艾斯科巴（中）28日在海沃主持記者會，與阿富汗裔、伊朗裔及印度裔社群人士共同質疑國會第14選區議員瓦哈布的阿富汗外交主張，現場並展示反對與塔利班進行外交接觸的標語。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 海沃多族裔人士抗議國會第14選區議員瓦哈布主張與塔利班政權接觸，批評其忽視阿富汗與伊朗女性及流亡者的人權苦難。

阿富汗 裔、伊朗 裔及印度裔社群人士28日在海沃舉行記者會，抗議國會第14選區議員瓦哈布（Aisha Wahab）主張美國與塔利班掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉忽視當地婦女及民眾遭受的人權迫害，呼籲選民關注其外交政策立場。

記者會由社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）主持。他指出，阿富汗民眾因塔利班迫害被迫離鄉，美國不應忽略流亡者及受害者的聲音。

阿富汗裔社區人士法拉比（Steve Faryabi）身穿黑衣出席，聲援阿富汗約2200萬名女性。他指出，塔利班重新掌權後，女性遭剝奪教育、工作及參與社會的權利，形同被囚禁家中。約240萬名女孩無法接受中等教育，女性失去工作機會也加劇家庭貧困。

法拉比批評塔利班迫害記者及前政府人員，認為瓦哈布的外交主張忽略阿富汗人民的苦難，以及美軍官兵對抗塔利班付出的犧牲。他直言：「塔利班昨天是恐怖分子，今天也是，明天依然會是。」

伊朗裔社區領袖拉希米（Sophia Rahimi）表示，自己7歲至15歲曾在伊朗生活，親身經歷威權統治。她質疑瓦哈布主張與塔利班外交接觸，卻反對對伊朗伊斯蘭共和國採取軍事行動，認為其外交政策標準不一致。另一名伊朗裔社區領袖卡沙尼（Narges Kashani）則呼籲各族裔團結，關注阿富汗與伊朗女性的人權困境。

印度裔社群人士洛達（Sunita Lodha）曾於1974年至1999年間居住印尼，對宗教極端主義深感憂慮。她批評塔利班並非民主選出，卻長期壓迫婦女與兒童，表達不支持瓦哈布。

海沃市長候選人Tom Wong表示，一名阿富汗朋友曾任美軍特種部隊翻譯，家人遭塔利班迫害，後來遷居灣區，至今仍有一名兄弟下落不明。加州第16選區州眾議員候選人魯貝（Joseph A. Rubay）則呼籲民眾投票表達意見。

瓦哈布先前接受「Democracy Now!」訪問時表示，對塔利班限制婦女及兒童受教育深感失望，但認為美國應透過外交接觸，尋求改善阿富汗人權及婦女權利的可能，並未表示支持塔利班統治。

10月7日候選人辯論中，對手赫南德茲（Melissa Hernandez）曾提及瓦哈布與塔利班「有聯繫」，隨後表示指的是其外交主張，認為可能使塔利班獲得正當性；瓦哈布則批評相關言論帶有種族歧視意味。兩人將於11月3日選舉中再度交鋒。