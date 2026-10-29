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熱量炸彈來襲…紐約爆紅超重曲奇來北加開店

記者龔玥╱即時報導
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santana raw將迎來紐約爆紅曲奇餅乾店。（記者龔玥╱攝影）
santana raw將迎來紐約爆紅曲奇餅乾店。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約爆紅的Levain Bakery將在2027年夏季於聖荷西Santana Row開北加州首店，主打巨型曲奇與社群熱潮，正式拓展灣區市場。

紐約知名烘焙品牌Levain Bakery將進軍北加州，計畫於2027年夏季在聖荷西高級購物中心Santana Row開設首家北加州分店。這家以巨型巧克力核桃曲奇聞名的烘焙店，因社群媒體上的開箱影片及人氣打卡潮受到廣泛關注，未來灣區民眾無須專程前往紐約，也有機會品嘗。

舊金山紀事報報導， Santana Row高級行銷總監納瓦雷特（Collette Navarrette）已證實開店計畫。Levain Bakery 最具代表性的產品是每塊重達6盎司（約170克）的厚實曲奇，外層酥脆、內部柔軟濕潤，口味包括巧克力核桃、焦糖椰子巧克力、燕麥葡萄乾，以及黑巧克力花生醬粒等。品牌近年透過社群平台累積大量人氣，不少網紅專程前往門市拍攝掰開曲奇、展示濃郁內餡的影片，進一步帶動消費熱潮。

Levain Bakery 創立於1995年，創辦人麥克唐納（Connie McDonald）與威克斯（Pam Weekes）原本經營麵包店，為紐約多家餐廳製作手工麵包。兩人同時熱衷鐵人三項運動，為補充訓練所需的熱量，製作了大份量巧克力核桃曲奇，沒想到試售產品迅速售罄，意外成為品牌最具代表性的商品。

Levain Bakery目前在全美已有20多家門市，加州現有據點主要集中在南加州，包括洛杉磯及比佛利山等地。聖荷西新店開幕後，將成為品牌拓展北加州市場的重要據點。目前品牌尚未透露是否計畫在灣區開設更多分店。

Santana Row近年持續引進餐飲品牌，新店進駐也將進一步豐富購物中心的餐飲選擇。當地另一家加州風格餐廳Flora也預計開業。

精華 FAQ

  • Levain Bakery計畫於2027年夏季，在聖荷西高級購物中心Santana Row開設北加州首家分店，讓灣區民眾不必遠赴紐約，也能買到招牌曲奇。

  • 品牌最具代表性的是每塊重達6盎司的厚實曲奇，外層酥脆、內部柔軟濕潤，常見口味包括巧克力核桃、焦糖椰子巧克力、燕麥葡萄乾等。

  • Levain Bakery創辦人原本為鐵人三項訓練補充熱量，做出大份量曲奇後意外熱賣；再加上網紅開箱與掰開內餡影片擴散，迅速累積全美人氣。

灣區 加州 核桃

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