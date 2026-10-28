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舊金山台裔舞蹈家 以阿嬤送的米當作創作動力

記者江碩涵／即時報導
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舊金山舞蹈藝術家許晴晴近期創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米...
舊金山舞蹈藝術家許晴晴近期創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米力」，這部舞蹈作品，從日常飲食出發，探索食物如何跨越世代與地域，承載記憶、文化延續，以及人們對「家」的歸屬感。（許晴晴提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山台裔舞者許晴晴以祖母送她的台灣米為靈感，創作《Every Grain of Us 米力》，並透過社區共創計畫延伸對移民記憶、文化傳承與歸屬感的思考。

舊金山舞蹈藝術家許晴晴近期創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米力」，這部舞蹈作品，從日常飲食出發，探索食物如何跨越世代與地域，承載記憶、文化延續，以及人們對「家」的歸屬感。

許晴晴出生於台灣、定居舊金山，她是舞者、編舞家與藝術教育工作者。她的創作以身體與動作為媒介，探索記憶與歸屬感，並透過個人與集體生命故事，思考時間與社會環境如何影響不同社群及世代之間的連結。

她表示，當年離開台灣時，家人特地將一袋米放進我的行李，阿嬤（祖母）叮嚀她，把一些台灣米混進每天吃的飯菜裡，讓她在適應美國飲食生活的同時，仍能保留一份家鄉的滋味。多年後，這段記憶成為「Every Grain of Us 米力」的創作起點，並開始透過舞蹈重新思考米的意義。米不只是維持生命的食物，更是連結家人、文化根源與歸屬感的媒介。

除了舞台演出，許晴晴也發展了社區共創計畫 「improvRICE 米想地」，透過一系列社區聚會，邀請不同背景的人們分享及聆聽自己與米的記憶、生活經驗及情感連結。

這些對話不僅是故事的交流，也成為舞作的共鳴，讓個人的生命經驗與社區的集體聲音，一同參與作品的形成。許晴晴說，希望創作能引發更多關於移民生命經驗以及不同世代如何保存、轉化自身文化的討論，看似平凡的一粒米，其實可能承載著豐富的歷史、情感與生命故事。

作品：Every Grain of Us 米力

時間：11月14日下午3時及晚上7時、11月15日下午3時

地點：Geneva Car Barn Powerhouse

地址：2301 San Jose Avenue, San Francisco, 94112

網址：https://www.eventbrite.com/e/every-grain-of-us-tickets-2001281918090

精華 FAQ

  • 靈感來自她離開台灣時，家人特地放進行李的一袋米，以及祖母叮嚀她把台灣米混入日常飲食的記憶。這段經驗讓她重新思考米與家鄉、文化及情感連結的意義。

  • 作品從日常飲食切入，探討食物如何跨越世代與地域，承載記憶、文化延續與對家的歸屬感。許晴晴希望觀眾看見，一粒米不只是食物，也能成為連結生命故事的媒介。

  • 她發展了社區共創計畫「improvRICE 米想地」，邀請不同背景的人分享與米相關的記憶。演出時間為11月14日與11月15日，地點在舊金山Geneva Car Barn Powerhouse。

舊金山

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