擴展業務版圖 DoorDash洽談收購Instacart
DoorDash傳出正談判收購Instacart，若交易完成，將以約170億元估值納入生鮮雜貨配送平台，進一步擴展其配送業務版圖。
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DoorDash傳出正談判收購Instacart，若交易完成，將以約170億元估值納入生鮮雜貨配送平台，進一步擴展其配送業務版圖。
聖荷西信使報（Mercury News）援引的華爾街日報報導稱，DoorDash這家因遞送餐食和零售商品到客戶家門而廣受歡迎的服務商，目前正就收購生鮮雜貨配送平台Instacart進行談判。
這兩家競爭對手與其他多家在線配送服務商展開競爭，包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、Postmates和優步（Uber）。不過，Instacart專注於生鮮雜貨配送，而非餐廳製作的餐食。
報導援引知情人士的話稱，DoorDash最早可能於本周完成對Instacart的收購。這筆交易對Instacart的估值約為170億元。
在周一（26日）關於此次潛在收購的報導發布前，Instacart的市值約為130億元。過去五天裡，其股價上漲了近19%，至每股約60元；其市值為140億元。
與此同時，DoorDash的股價在過去五天裡下跌了10%，周二（27日）收盤價約為每股170元；其市值約為730億元。
DoorDash於2020年新冠疫情高峰期上市，Instacart則於2023年上市。
DoorDash正尋求通過無人機和自主配送機器人拓展業務，目前已為Kroger和Safeway等超市提供配送服務。該公司還與CVS、梅西百貨（Macy’s）和Target合作，配送各類日用品。
DoorDash若收購Instacart，將為其業務版圖增添一個以生鮮食品配送為主的重大平台。兩家公司均依賴獨立承包商通過應用程式為客戶選購並配送商品。
華爾街日報還報導稱，優步曾考慮收購Instacart，但相關談判已不再進行。DoorDash尚未立即回應置評請求。
根據報導，DoorDash正在與Instacart進行收購談判，傳出最早可能本周完成交易，對Instacart的估值約為170億元。 Instacart主要聚焦生鮮雜貨配送，DoorDash則以餐食和零售商品配送為主；兩者雖同屬配送平台，但服務場景與商品類型有所不同。 若順利收購Instacart，DoorDash將補強生鮮食品配送能力，擴大平台業務版圖，並在與Amazon、Walmart及Uber等對手競爭時取得更大優勢。
精華 FAQ
根據報導，DoorDash正在與Instacart進行收購談判，傳出最早可能本周完成交易，對Instacart的估值約為170億元。
Instacart主要聚焦生鮮雜貨配送，DoorDash則以餐食和零售商品配送為主；兩者雖同屬配送平台，但服務場景與商品類型有所不同。
若順利收購Instacart，DoorDash將補強生鮮食品配送能力，擴大平台業務版圖，並在與Amazon、Walmart及Uber等對手競爭時取得更大優勢。
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