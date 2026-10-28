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「請病假吧」WNBA女武神球星號召球迷助陣 總決賽美西上午9時半開打

記者王子涵／即時報導
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金州女武神隊後衛波頓（Veronica Burton）在贏下G5關鍵比賽後，向球...
金州女武神隊後衛波頓（Veronica Burton）在贏下G5關鍵比賽後，向球迷開玩笑的建議：「請病假吧！」（取自金州女武神官媒）

AI摘要

文章摘要整理：

WNBA總決賽第6戰因賽程與場地安排，改在工作日清晨開打，女武神球星波頓賽後幽默號召球迷「請病假」進場，凸顯球隊人氣與聯盟擴大曝光的拉鋸。

WNBA總決賽第六場將於美西時間29日上午9時30分開打，選擇在一個工作日清晨比賽，是WNBA與多方妥協下的結果。金州女武神隊後衛波頓（Veronica Burton）在贏下G5關鍵比賽後，向球迷開玩笑的建議：「請病假吧！」女武神官方賬號甚至發布病假郵件內容，以此號召球迷前來支持。

女武神26日晚在舊金山市大通中心以64比55擊敗亞特蘭大夢隊，取得系列賽3比2領先。波頓貢獻13分、8個籃板及4次搶斷，賽後與同樣拿下13分、8個籃板，另有三次阻攻的史托克斯（Kiah Stokes）一起出席記者會。

當被問到想對忠實球迷說些什麼時，波頓直接回答：「請病假，我推薦這麼做。」

坐在旁邊的史托克斯隨即假咳幾聲，接話說：「你們知道怎麼假裝咳嗽吧？我們不都做過嗎？」

「請病假。」波頓笑著再說一次，逗得現場大笑。她隨後補充：「但我們有全聯盟最棒的球迷，所以我相信，不管什麼時間，他們都會支持我們。」

加入聯盟第二季，女武神已建立起讓大通中心場場滿座的球迷群體。球隊主場被暱稱為「Ballhalla」，名稱取自北歐神話中的英靈殿Valhalla；淡紫與黑色的球衣及周邊商品，也吸引全美球迷穿戴支持。

第六場將在亞特蘭大當地中午12時30分舉行，主隊球迷也得面對工作及上課的安排。夢隊教練史梅斯科（Karl Smesko）笑言：「我希望所有WNBA總決賽的比賽日，都能成為全國假日。」

他也坦言，平日中午進場對部分人並不現實。「他們有工作，沒辦法到場，這讓我感到失望。但我真的希望，盡可能有更多人能看到這場比賽。」

此次時間調整，源於NBA老鷹隊當晚也要在State Farm Arena迎戰騎士隊。這座球場可容納約1萬7000人，遠多於夢隊例行賽主場Gateway Center Arena的3500個座位。

聯盟在總決賽開始前，已宣布第三、四場移至State Farm Arena舉行，但第六場原本仍準備回到Gateway Center，直到26日第五場開打前數小時，才確定留在較大的球場，並改至中午開打。

精華 FAQ

  • 主要是賽程與場地協調的結果，且與NBA老鷹隊同晚在同一場館出賽有關。聯盟最終將比賽改到較大的State Farm Arena，並安排在工作日清晨舉行。

  • 波頓在贏下關鍵第5戰後，笑著對球迷說「請病假吧」，還建議大家前來助陣。她與隊友史托克斯互相打趣，現場氣氛輕鬆，也帶動球迷關注。

  • 對部分球迷來說，平日中午或清晨觀賽不太現實，因為要上班或上課。教練也坦言很失望，但聯盟希望借更大球館與更多轉播機會，讓更多人看到總決賽。

波頓 亞特蘭大 舊金山

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