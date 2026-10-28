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矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

記者江碩涵╱巴洛阿圖即時報導
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隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續...
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

萬聖節前夕，巴洛阿圖名人巷與矽谷科技大老住處紛紛化身討糖熱點，梅爾、查克柏格與喬布斯故居活動吸引大批家庭排隊朝聖。

10月31日是萬聖節，許多小朋友都會出門要糖，尤其今年難得的是周六，當天更是許多萬聖節活動的重頭戲。矽谷巴洛阿圖名人巷，今年也一樣會有不少科技大亨開放大家造訪要糖要禮物，其中最有名的就是Yahoo!前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer），梅爾相當大手筆，每年都會送精美高檔的毛茸茸娃娃，去年就有民眾在外面排隊將近四個小時才拿到禮物。

隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。不少科技新貴與創投大佬為了迎接前來討糖的「不給糖就拆房」大軍，早早就請來專業團隊在庭院搭設逼真的鬼屋景觀、巨型骷髏與科技感十足的立體投影特效，讓整條街充滿魔幻且帶點驚悚的節慶氛圍。

去年巴洛阿圖名人巷下午開始就湧現人潮，梅姨家下午4時開始發送娃娃，有台裔家庭下午1時就開始排隊。灣區民眾梁宇基說，只要朝聖過一次梅爾家發糖活動就回不去了，每個小朋友可以排隊進車庫選一隻玩偶和一盒糖果，玩偶種類數量驚人，絕對會陷入選擇障礙，活動會持續進行至大約晚上10時。想體驗的民眾務必盡早排隊。

去年帶小孩到現場排隊苗小姐說，去年因為是平日，小朋友需要上課，一下課立刻直衝名人巷，到達時大概下午4時，正開始發放禮物，因為相對早到，排隊一個多小時就拿到了，但比較晚來的朋友，直到晚上7、8時才拿到，剩下的禮物也都只有特定一些玩偶，能選的很少了。

Yahoo!前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer）相當大手筆，每年都...
Yahoo!前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer）相當大手筆，每年都會送精美高檔的毛茸茸娃娃，讓大小朋友都高興。（讀者提供）

她表示，排隊隊伍雖然綿延數個街區，但現場氣氛相當歡樂，宛如大型的社區嘉年華。為了打發漫長的等待時間，排隊的家庭們不僅會互相分享自備的零食，孩子們也能趁機與身旁穿著各式奇裝異服的小同伴交流合照，成為矽谷萬聖節不可多得的社交奇景。

不少科技新貴與創投大老為了迎接前來討糖的「不給糖就拆房」大軍，早早就請來專業團隊...
不少科技新貴與創投大老為了迎接前來討糖的「不給糖就拆房」大軍，早早就請來專業團隊在庭院搭設華麗的萬聖節布景。（記者江碩涵／攝影）

在名人巷的不遠處，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）住處周邊同樣備受矚目。查克柏格過往曾多次被直擊在萬聖節當晚與家人一同變裝出門，甚至親自發送糖果，因此每年都吸引不少引領期盼的民眾前往碰運氣，雖然他的宅邸安檢與隱私防護相對嚴密，但為了應對每年萬聖節湧入的龐大人潮，周邊巷弄也都會提前做好動線規劃，成為矽谷科技大佬萬聖節版圖中不可或缺的熱門朝聖點。

另外已故蘋果電腦前執行長喬布斯故居的發糖活動也是不能錯過的，活動6時開始，每年都會在當天搭景安排演員規模盛大，猶如一場戶外舞台劇，從經典電影場景到原創的萬聖節驚悚故事應有盡有，讓前來朝聖的民眾不僅能拿到糖果，更能享受一場高水準的視覺饗宴。

精華 FAQ

  • 因為多位科技大亨會在萬聖節開放住處發糖送禮，還會布置鬼屋、骷髏與投影特效，形成熱鬧又具話題性的朝聖活動。

  • 梅爾每年都會送高檔毛茸茸娃娃和糖果，民眾可進車庫自行挑選，去年有人排了將近4小時才拿到禮物，人氣非常高。

  • Meta執行長查克柏格住處常吸引民眾碰運氣，喬布斯故居也會在6時開始舉辦大型發糖與舞台式佈景活動，規模相當盛大。

矽谷 灣區 萬聖節

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