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生命河靈糧堂感恩節嘉年華 11月14日登場

【本報訊】
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生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave Eng...
生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave English Ministry）11月14日上午11時至下午3時在聖塔克拉拉生命河靈糧堂（1177 Laurelwood Road, Santa Clara ）舉辦「感恩節歡樂嘉年華」。(主辦單位提供)

AI摘要

文章摘要整理：

生命河基金會與New Way事工將於11月14日在聖塔克拉拉舉辦免費感恩節嘉年華，提供餐點、表演與親子活動，並邀請民眾預先登記參與。

生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave English Ministry）11月14日上午11時至下午3時在聖塔克拉拉生命河靈糧堂（1177 Laurelwood Road, Santa Clara ）舉辦「感恩節歡樂嘉年華」。活動全程免費開放，誠摯邀請灣區闔家大小與親友鄰里一同前來，在歡笑中度過暖心佳節。

活動去年成功吸引逾3,500人參與，氣氛熱鬧。本活動目標是凝聚社區情誼與在地夥伴，現場特別準備了免費且熱騰騰的感恩節大餐 ，提供給所有蒞臨的朋友，除共享美食，主辦單位今年更規畫極具吸引力的多元體驗與豐富活動，包含「可愛動物互動區（Petting Zoo）」、小朋友最愛的歡樂彈跳城堡，及聖塔克拉拉警察局與消防局英雄們親臨現場與大小朋友交流、拍照打卡。

美食與娛樂則有香氣撲鼻的現做Churros、夜市風格的豐富遊戲攤位以及精彩絕倫的舞台藝文表演。另有好康與諮詢，精心準備的幸運大抽獎，只要預先登記即有機會中獎，與實用的社 區服務諮詢攤位。

生命河基金會會長劉效宏（Gerry Liu）表示，這場活動最溫暖的地方，就是能看到四面八方的社區朋友像一家人般圍坐在一起，感恩節不僅能享用美食，更是跟左鄰右舍建立深厚情誼的最佳時刻。

活動免費入場，能順利舉辦，全凝聚了無數熱血志工、在地商家及贊助夥伴支持，由於現場餐點份量需提前規畫，建議欲參與民眾提前網路預約登記，網址：https://tinyurl.com/2026ThanksgivingFair；活動官網https://web.rolfusa.org/thanksgiving2026。

生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave Eng...
生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave English Ministry）11月14日上午11時至下午3時在聖塔克拉拉生命河靈糧堂（1177 Laurelwood Road, Santa Clara ）舉辦「感恩節歡樂嘉年華」。(主辦單位提供)

生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave Eng...
生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工（New Wave English Ministry）11月14日上午11時至下午3時在聖塔克拉拉生命河靈糧堂（1177 Laurelwood Road, Santa Clara ）舉辦「感恩節歡樂嘉年華」。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 活動由生命河基金會（ROLF）與生命河靈糧New Way事工共同主辦，時間是11月14日上午11時至下午3時，地點在聖塔克拉拉生命河靈糧堂。

  • 現場提供免費感恩節大餐，並安排可愛動物互動區、彈跳城堡、Churros、遊戲攤位與舞台表演，也有警察局與消防局人員到場互動。

  • 活動全程免費，但主辦方建議先上網預約登記，因為餐點份量需提前規畫；報名網址為 tinyurl.com/2026ThanksgivingFair，官網也可查詢詳情。

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