北加沿海小鎮碼頭地陷 市府斥資6百萬搶修防坍塌

位於灣區西岸的柏斯菲卡碼頭，出現地基塌陷。聖馬刁縣決議，延長該地區的緊急狀態，為更多州府與聯邦的撥款申請而爭取時間。(記者王子涵╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 加州柏斯菲卡公共碼頭6月局部下陷後持續惡化，市府斥資約600萬元展開緊急加固，盼在冬季風暴前防止碼頭與周邊基礎設施受損。

加州 沿海小鎮的柏斯菲卡（Pacifica）公共碼頭，在今年6月橋頭部分突然下陷，並在隨後幾天持續向太平洋坍塌。經過數月的籌備，該地市府啟動約600萬元的緊急加固工程，施工團隊22日開始運入大型設備，準備在預期多雨的冬季到來前穩住碼頭。市府強調，此次工程旨在防止碼頭全面坍塌落海，並不會讓碼頭恢復對公眾開放。

據記者觀察，施工人員自上周起，將一台起重機的部分組件運至碼頭前的海灘大道，約20輛工程車和設備也運抵現場。

碼頭靠近混凝土步道的一段結構正向岸邊下沉。施工團隊計畫打入大型樁柱，將下陷部分頂回原位。在打樁之前，工人須先組裝兩台400噸級起重機，將所需設備吊運至施工位置。

柏斯菲卡城市經理夏彭提耶（Sean Charpentier）表示，碼頭是當地重要資產，冬季風暴可能使其進一步損壞。市府官員指出，工程除了保護碼頭，也關係到周邊道路及地下管線的安全。

碼頭旁街道的正下方設有供水及污水管線。官員警告，若碼頭結構全面坍塌，可能嚴重破壞道路，以及埋設在下方的重要基礎設施。

對經常到訪的居民而言，碼頭也是日常生活的一部分。華人陳女士表示：「自從碼頭塌陷被關閉後，來這裡散步、釣魚的居民比往日少了很多。如果碼頭保不住最終拆除，我無法想像會是什麼樣子，畢竟那座碼頭在大多數人的記憶裡已經在那裡幾乎一輩子。」

長期居住在附近德利市的張先生表示，聖嬰現象即將襲擊灣區和整個西海岸，看到南加長灘臨海的房屋被海水沖塌，真的為整個柏斯菲卡捏一把汗。「如果不緊急加固，碼頭很可能撐不過這個冬天。」張先生說。

市府表示，此次臨時加固工程預計耗資約600萬元，市議會將以儲備金及保險資金支付。市府官員也計畫申請州緊急資金，以補回相關支出。

市府表示，碼頭靠近陸地連接處的混凝土步道及結構部件出現裂縫、分離與位移等情況，為確保民眾安全，決定封閉整座碼頭。（柏斯菲卡市府提供）