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37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

記者王子涵／即時報導
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依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山一名37歲Genentech數據科學家疑因含MGM-15的偽裝產品過量死亡，當局警告此類卡痛葉衍生物強效且危險。

舊金山紀事報報導，舊金山市上月首宗新型合成鴉片類藥物MGM-15意外過量死亡個案，死者身分在28日曝光，為37歲的舒爾特（Robert Schuldt），生前任職於知名生技公司Genentech，擔任數據科學家。家人向調查人員表示，他不久前才取得博士學位、成功減重並訂婚，對未來抱持積極態度，卻在生活看似步入新階段時驟然離世。

法醫報告顯示，舒爾特血液中驗出MGM-15，調查人員也在其物品中找到標榜「貓爪藤植物萃取物」（Cat’s Claw Botanical Extract）的空包裝。衛生官員指出，該產品包裝既未標示含有MGM，也未說明含有卡痛葉衍生成分。

據法醫報告，9月22日凌晨約5時，舒爾特異常響亮的鼾聲驚醒未婚夫。未婚夫隨後移至客廳沙發繼續睡覺，約兩個半小時後醒來，發現舒爾特在兩人位於Alamo Square的公寓臥室內失去反應，立即撥打911。

接線救援人員指示他將舒爾特移至地板，開始胸外按壓。儘管實施急救，舒爾特仍於上午7時55分死亡。

未婚夫向調查人員表示，舒爾特前一天曾抱怨感到頭昏，但除此之外身體健康。他說，舒爾特過去偶爾會娛樂性使用藥物，但未說明種類，也不知道舒爾特近期曾飲酒或用藥。

調查人員得知，舒爾特近期購買過一款以「貓爪藤植物萃取物」名義販售的產品，並在包裝內驗出卡痛葉（kratom）生物鹼。卡痛葉是一種具有精神活性作用的植物，MGM-15則是由其衍生的合成藥物。

舊金山市公共衛生局行為健康服務主任庫寧斯（Hillary Kunins）在記者會上表示，死者使用的產品包裝，完全沒有提及含有MGM，也未標示為卡痛葉衍生產品。

庫寧斯指出，MGM-15效力達嗎啡的50倍，也已在猶他州、密西西比州及華盛頓州造成過量死亡。此類合成衍生物可能導致呼吸停止，不同產品之間的強度也可能有很大差異。

市公共衛生局21日發布健康警示，表示近期已從兩家菸店查扣數百件疑似含有卡痛葉的產品。公共衛生局長蔡維衡（Daniel Tsai）在記者會上強調：「這些產品的銷售是違法的，也未獲准供人體食用。」

儘管州長紐森曾承諾加強取締，相關高效力產品仍可在菸店及加油站買到。

卡痛葉本身並非聯邦管制物質，但聯邦食品暨藥物管理局表示，不得將其合法添加於食品，或作為膳食補充劑行銷。據原報導，聯邦緝毒局於8月將MGM-15及其他危險卡痛葉衍生物列為第一級管制藥物，限制製造、販售及使用。加州則尚未通過明文禁止卡痛葉的法律，目前主要依食品安全法規，將含卡痛葉的食品及飲料視為摻雜產品，禁止販售供人食用。

耶魯大學公共衛生學院流行病學家希爾（Katie Hill）表示，目前對MGM-15影響的研究非常有限。「聯邦政府正推動將這種藥物納入刑事管制，但大多數人甚至不知道它是什麼。」

佛羅里達大學藥學院研究員格倫德曼（Oliver Grundmann）檢視報告後表示，貓爪藤傳統上是用於消炎、緩解疼痛的草藥產品。舒爾特可能並不知道，自己購買的產品被加入了合成化合物，而這種產品「絕對不應含有那些成分」。不過，舒爾特是否知道產品實際成分，目前尚未獲證實。

衛生官員呼籲居民避免使用未受規管的補充劑及卡痛葉衍生物，若發生疑似藥物過量，應立即撥打911。官員認為，鴉片類藥物過量急救藥納洛酮（naloxone，商品名Narcan）可能逆轉MGM-15造成的影響。

依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。基因泰克發言人及其家人均婉拒就此事置評。

曾與他共事的蘇塞爾（Jesse Sussell）形容，舒爾特是「一群內向者中的外向者」，有著說不完的故事。「Robert是個特別的人，渾身充滿光芒。」

法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Scr...
法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Script Botanicals x Maui Labs。（取自舊金山公共衛生局）

精華 FAQ

  • 死者是37歲的Robert Schuldt，任職於Genentech擔任數據科學家，近來才完成博士學位、成功減重並訂婚，家人形容他對未來充滿期待。

  • 法醫在其血液中驗出新型合成鴉片MGM-15，調查人員也在空包裝內發現卡痛葉生物鹼；產品卻僅標示為貓爪藤植物萃取物，未揭露真實成分。

  • 官員指出，這些高效力產品可能導致呼吸停止，且銷售違法、未獲准供人食用；若懷疑過量，應立即撥打911，並可使用納洛酮嘗試逆轉影響。

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