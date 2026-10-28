Google前AI高層被控性侵女同事 婚禮前聚會後疑趁醉下手

AI摘要 文章摘要整理： 前Google DeepMind高層利瓦納格被控在明尼蘇達州婚禮期間性侵女同事，檢方指他疑似趁女子醉倒後多次侵犯，Google已證實他不再任職。

根據檢方消息，Google 前人工智慧 高層利瓦納格（Antony Sun Liwanag）被控性侵 一名女同事。兩人一同前往明尼蘇達州參加婚禮。

每日郵報(Daily Mail)報導，根據FOX 9頻道取得的法庭文件顯示，來自舊金山的利瓦納格面臨兩項三級性侵罪指控，該案與7月2日發生在聖路易斯公園的事件有關。

這名身份不明的女子告訴警方，她當時在聖路易斯公園參加一位同事的婚禮，婚禮前，她參加了當地酒吧的派對。

據報道，利瓦納格也是她的同事，他也參加了聚會，並在聚會期間邀請她去另一家酒吧。

記錄顯示，她同意了，兩人前往另一家酒吧，坐在靠近後方的一張桌子旁，33歲的利瓦納格負責為他們拿飲料。

但據報道，這名女子在喝了幾杯酒後開始「感覺神誌不清，醉得很厲害」，並告訴警方她懷疑自己的酒被人下了藥。

根據指控，這名女子還表示，當晚某個時候，利瓦納格未經她同意就強吻她，她試圖推開他並拒絕他。

文件顯示，利瓦納格曾就職於Google DeepMind人工智慧研究實驗室。隨後他將手伸進女子的裙子下，用手指觸摸她，當時女子被他夾在自己和牆壁之間。

之後，他叫了優步送她去位於明尼阿波利斯郊區的飯店。指控稱，在路上，女子試圖告訴他自己不想去，但難以控制自己的身體，最終在酒吧外暈倒。

文件顯示，兩人隨後被飯店的監視器畫面拍到，當時這名女子看起來神智不清，顯然無法獨立行走。

指控稱，利瓦納格隨後被目擊抱起她，並將她帶到房間。期間，她似乎失去了知覺，利瓦納格一度將她拖到電梯旁。

檢方稱，進入飯店房間後，利瓦納格再次試圖性侵這名女子。該名女子奮力推開他，並反抗了他的行為。

文件顯示，女子第二天返回家中，並未參加婚禮。

指控稱，當局已申請對利瓦納格的逮捕令，因為他們認為他會對公共安全構成威脅。

根據利瓦納格的領英個人資料顯示，他曾在YouTube工作近三年，之後加入谷歌DeepMind，擔任策略與營運部門的職務。

他也曾在Google和南加州愛迪生公司擔任策略營運職務。

Google發言人周二告訴舊金山紀事報，利瓦納格「已不再為Google工作」，但未提供更多細節。

每日郵報已聯繫利瓦納格和Google尋求評論。