Google前AI高層被控性侵女同事 婚禮前聚會後疑趁醉下手
前Google DeepMind高層利瓦納格被控在明尼蘇達州婚禮期間性侵女同事，檢方指他疑似趁女子醉倒後多次侵犯，Google已證實他不再任職。
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前Google DeepMind高層利瓦納格被控在明尼蘇達州婚禮期間性侵女同事，檢方指他疑似趁女子醉倒後多次侵犯，Google已證實他不再任職。
根據檢方消息，Google前人工智慧高層利瓦納格（Antony Sun Liwanag）被控性侵一名女同事。兩人一同前往明尼蘇達州參加婚禮。
每日郵報(Daily Mail)報導，根據FOX 9頻道取得的法庭文件顯示，來自舊金山的利瓦納格面臨兩項三級性侵罪指控，該案與7月2日發生在聖路易斯公園的事件有關。
這名身份不明的女子告訴警方，她當時在聖路易斯公園參加一位同事的婚禮，婚禮前，她參加了當地酒吧的派對。
據報道，利瓦納格也是她的同事，他也參加了聚會，並在聚會期間邀請她去另一家酒吧。
記錄顯示，她同意了，兩人前往另一家酒吧，坐在靠近後方的一張桌子旁，33歲的利瓦納格負責為他們拿飲料。
但據報道，這名女子在喝了幾杯酒後開始「感覺神誌不清，醉得很厲害」，並告訴警方她懷疑自己的酒被人下了藥。
根據指控，這名女子還表示，當晚某個時候，利瓦納格未經她同意就強吻她，她試圖推開他並拒絕他。
文件顯示，利瓦納格曾就職於Google DeepMind人工智慧研究實驗室。隨後他將手伸進女子的裙子下，用手指觸摸她，當時女子被他夾在自己和牆壁之間。
之後，他叫了優步送她去位於明尼阿波利斯郊區的飯店。指控稱，在路上，女子試圖告訴他自己不想去，但難以控制自己的身體，最終在酒吧外暈倒。
文件顯示，兩人隨後被飯店的監視器畫面拍到，當時這名女子看起來神智不清，顯然無法獨立行走。
指控稱，利瓦納格隨後被目擊抱起她，並將她帶到房間。期間，她似乎失去了知覺，利瓦納格一度將她拖到電梯旁。
檢方稱，進入飯店房間後，利瓦納格再次試圖性侵這名女子。該名女子奮力推開他，並反抗了他的行為。
文件顯示，女子第二天返回家中，並未參加婚禮。
指控稱，當局已申請對利瓦納格的逮捕令，因為他們認為他會對公共安全構成威脅。
根據利瓦納格的領英個人資料顯示，他曾在YouTube工作近三年，之後加入谷歌DeepMind，擔任策略與營運部門的職務。
他也曾在Google和南加州愛迪生公司擔任策略營運職務。
Google發言人周二告訴舊金山紀事報，利瓦納格「已不再為Google工作」，但未提供更多細節。
每日郵報已聯繫利瓦納格和Google尋求評論。
檢方指控他在酒吧先強吻並以手指侵犯女同事，之後又在飯店房間內再次試圖性侵，且多次發生在女子神智不清、無法有效反抗的狀態下。 案件與7月2日聖路易斯公園的事件有關，女子原本是去參加同事婚禮，先在酒吧派對飲酒，之後疑似被帶往另一家酒吧並送進飯店。 Google發言人表示利瓦納格已不再為公司工作，但沒有說明離職細節；同時，當局已申請逮捕令，認為他可能對公共安全構成威脅。
精華 FAQ
檢方指控他在酒吧先強吻並以手指侵犯女同事，之後又在飯店房間內再次試圖性侵，且多次發生在女子神智不清、無法有效反抗的狀態下。
案件與7月2日聖路易斯公園的事件有關，女子原本是去參加同事婚禮，先在酒吧派對飲酒，之後疑似被帶往另一家酒吧並送進飯店。
Google發言人表示利瓦納格已不再為公司工作，但沒有說明離職細節；同時，當局已申請逮捕令，認為他可能對公共安全構成威脅。
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