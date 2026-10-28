選舉在即 聖荷西一投票處被破壞 新地點緊急接替

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西東部兩個投票地點因校園遭破壞與場地變動取消，縣選民登記處已改派附近學校接替，並提醒選民及早確認最新投票安排。

距離選舉日僅剩一周，聖荷西 東部兩處原定投票 地點臨時取消，縣選民登記處已通知受影響選民，並安排附近的拉丁裔大學預備學院（Latino College Prep Academy）作為替代投票地點。

根據Nbc Bay Area的報導，約瑟夫喬治中學（Joseph George Middle School）原定於下周二選舉日開放作為投票中心。這所學校隸屬Alum Rock學區 ，去年因學生人數下降而關閉。不過，過去幾周，校園遭到破壞者闖入，教室嚴重受損，電纜及電線遭拆除，窗戶也被打碎。學區因此通知縣選民登記處，學校已無法作為投票場所。

此外，附近的白路浸信會教堂（White Road Baptist Church）近期也突然取消投票場所安排。兩處地點變動後，縣選民登記處已寄信通知受影響選民，並公布替代地點，以減少對投票安排的影響。

選民登記處發言人博爾哈（Michael Borja）表示，當局一直備有其他投票中心，以確保選民仍能行使投票權。他說，登記處已為這次變動做好準備，但最重要的是讓選民及時掌握投票地點的最新資訊。

除了前往投票中心，選民也可使用全縣約100個安全選票投遞箱投票，部分設於圖書館。選民登記處表示，工作人員目前仍在清點已收到的選票。

另外，全縣還有100個提前投票中心將於本周末開放，包括萬聖節當天。選民如原本計畫前往約瑟夫喬治中學或白路浸信會教堂投票，應先確認最新安排，以免前往已取消的投票地點。