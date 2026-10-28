我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／Fed利率不動、以色列巴西大選、AI泡沫已在中國破滅？

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度下錯指令

選舉在即 聖荷西一投票處被破壞 新地點緊急接替

記者龔玥╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西東部兩個投票地點因校園遭破壞與場地變動取消，縣選民登記處已改派附近學校接替，並提醒選民及早確認最新投票安排。

距離選舉日僅剩一周，聖荷西東部兩處原定投票地點臨時取消，縣選民登記處已通知受影響選民，並安排附近的拉丁裔大學預備學院（Latino College Prep Academy）作為替代投票地點。

根據Nbc Bay Area的報導，約瑟夫喬治中學（Joseph George Middle School）原定於下周二選舉日開放作為投票中心。這所學校隸屬Alum Rock學區，去年因學生人數下降而關閉。不過，過去幾周，校園遭到破壞者闖入，教室嚴重受損，電纜及電線遭拆除，窗戶也被打碎。學區因此通知縣選民登記處，學校已無法作為投票場所。

此外，附近的白路浸信會教堂（White Road Baptist Church）近期也突然取消投票場所安排。兩處地點變動後，縣選民登記處已寄信通知受影響選民，並公布替代地點，以減少對投票安排的影響。

選民登記處發言人博爾哈（Michael Borja）表示，當局一直備有其他投票中心，以確保選民仍能行使投票權。他說，登記處已為這次變動做好準備，但最重要的是讓選民及時掌握投票地點的最新資訊。

除了前往投票中心，選民也可使用全縣約100個安全選票投遞箱投票，部分設於圖書館。選民登記處表示，工作人員目前仍在清點已收到的選票。

另外，全縣還有100個提前投票中心將於本周末開放，包括萬聖節當天。選民如原本計畫前往約瑟夫喬治中學或白路浸信會教堂投票，應先確認最新安排，以免前往已取消的投票地點。

精華 FAQ

  • 原定投票地點包括約瑟夫喬治中學與白路浸信會教堂，兩處都在選舉日前一周臨時取消。縣選民登記處已通知受影響選民，避免他們前往已失效地點投票。

  • 該校去年已因學生人數下降而關閉，近期又遭破壞者闖入，教室受損嚴重，電纜電線被拆除，窗戶也被打碎，因此學區通知縣選民登記處無法再用作投票中心。

  • 選民可前往縣府安排的替代投票地點Latino College Prep Academy，也可利用全縣約100個安全選票投遞箱，或趁本周末開放的100個提前投票中心完成投票。

投票 學區 聖荷西

上一則

期中選舉倒數6天 灣區關鍵選戰、地方公投一次看

延伸閱讀

芝市、庫克郡郊區 108提前投票所啟動

芝市、庫克郡郊區 108提前投票所啟動
加州州務卿韋伯博士(Shirley N. Weber) 鼓勵選民提前投票並追蹤選票

加州州務卿韋伯博士(Shirley N. Weber) 鼓勵選民提前投票並追蹤選票
沙加緬度縣投票所開放 台裔潘君達角逐國會議員

沙加緬度縣投票所開放 台裔潘君達角逐國會議員
被控非法 聖荷西男稱從未在美投票

被控非法 聖荷西男稱從未在美投票
紐約市周六開始「提前投票」5區提供中文口譯服務

紐約市周六開始「提前投票」5區提供中文口譯服務

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路

每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%
華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯

華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯