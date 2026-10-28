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期中選舉倒數6天 灣區關鍵選戰、地方公投一次看

記者王湘涵╱即時報導
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11月3日灣區多場國會及地方選戰同樣受到關注，公共交通經費、住房負擔與市府權力分...
11月3日灣區多場國會及地方選戰同樣受到關注，公共交通經費、住房負擔與市府權力分配等議題將交由選民表決。(記者周喆╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

距11月3日期中選舉僅剩6天，加州選民除州長與14項公投外，灣區國會及地方選戰、交通稅與住房議題也成為焦點。

11月3日期中選舉倒數六天，加州選民除了選出新任州長，也須對14項州級公投案作出決定。灣區多場國會及地方選戰同樣受到關注，公共交通經費、住房負擔與市府權力分配等議題也將交由選民表決。

根據NBC灣區新聞整理的2026年灣區選民指南，加州州長紐森（Gavin Newsom）任期屆滿，民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra）與共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）將角逐州長職位。

灣區國會選戰方面，舊金山第11選區由州參議員威善高（Scott Wiener）與市議員陳詩敏（Connie Chan）角逐，爭取接替裴洛西（Nancy Pelosi）的國會席位。

東灣第14選區則由現任國會議員瓦哈布（Aisha Wahab）與灣區捷運董事會主席赫南德茲（Melissa Hernandez）再度交手。兩人8月曾在特別選舉中對決，瓦哈布勝出，取得前國會議員史沃威爾（Eric Swalwell）剩餘任期。此次選舉將決定接下來完整兩年任期的代表人選，新選區也納入赫南德茲曾任市長的都布林。

地方選舉方面，聖荷西第五及第七選區現任市議員尋求連任，聖他克拉拉市長選戰因49人隊與市府之間的關係受到關注，列治文也將選出新任市長。

公投方面，跨越灣區五縣的區域交通稅提案Measure RTM是焦點之一，涵蓋阿拉米達、康曲柯士達、舊金山、聖馬刁及聖他克拉拉縣，擬透過提高銷售稅，為公共交通系統提供經費。舊金山稅率將提高1個百分點，其餘四縣提高0.5個百分點，預估每年籌得約10億元。

地方公投方面，屋崙選民將表決Measure EE，決定是否擴大市長的行政管理權限，改採「強勢市長制」（Strong Mayor System）。柏克萊、聖巴勃羅及紅木城則有租金漲幅限制相關提案。舊金山選民也將表決Proposition H，決定是否向房產所有人徵收「地塊稅」（Parcel Tax），依房產類型及建築面積計算稅額，為Muni公共交通系統提供經費，以及決定是否在平日重新開放大公路（Great Highway）供車輛通行的Proposition G。

投票方面，加州一般選民登記已於10月19日截止，符合資格但尚未登記的選民，仍可透過有條件選民登記程序投票。11月3日投票站開放時間為上午7時至晚間8點時。郵寄選票須於當日或之前蓋上郵戳，並於11月10日前送達選務辦公室；親自投遞則須在選舉日晚間8時前完成。

精華 FAQ

  • 選民除決定新任州長外，還要對14項州級公投案表態，同時參與灣區多場國會與地方選戰，內容涵蓋公共交通經費、住房負擔與市府權力分配等議題。

  • 舊金山第11選區由州參議員威善高對上市議員陳詩敏，爭取接替裴洛西席位；東灣第14選區則由現任議員瓦哈布與捷運董事會主席赫南德茲再度對決。

  • 焦點包括Measure RTM跨5縣交通稅、屋崙Measure EE擴大市長權限、舊金山Proposition H與G，以及柏克萊、聖巴勃羅、紅木城的租金限制案。

灣區 公投 共和黨

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