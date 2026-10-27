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舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區恐淹水

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山海水倒灌創10月紀錄，沿海低窪地區恐淹水。（記者李怡╱攝影）
舊金山海水倒灌創10月紀錄，沿海低窪地區恐淹水。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山在晴朗無雨下仍出現罕見海水倒灌，潮位創10月新高，沿岸道路與低窪地區接連受影響，氣象局警告未來幾天仍可能持續淹水與封路。

舊金山近日出現罕見海水倒灌現象，即使天氣晴朗、沒有下雨，海水仍漫上沿岸道路。根據國家氣象局（NWS）最新數據，27日舊金山海水水位比平均每日最高潮位高出1.87呎，打破本月稍早才創下的10月紀錄。氣象局警告，未來幾天海水水位可能繼續升高，沿海低窪地區恐出現積水、道路封閉及海岸侵蝕等情況，呼籲居民提高警覺。

這波異常漲潮已經影響市民日常生活。27日中午，舊金山渡輪大廈（Ferry Building）南側的海濱大道（Embarcadero）出現海水倒灌，部分路面遭海水淹沒，通往14號碼頭（Pier 14）的通道一度無法通行。海水甚至從排水口湧出，港務局工作人員緊急封閉部分道路，避免行人及車輛誤入積水區域。

這次漲潮特別引人注意的是，當時並沒有暴風雨，海水卻已漫過平常的海岸邊界。氣象專家指出，受到強烈聖嬰現象（El Niño）影響，加州沿海海水溫度異常偏高，加上長期海平面上升，使得原本普通的漲潮也可能造成淹水。

國家氣象局已將舊金山灣區沿岸淹水警報延長至30日下午5時。根據預測，27日中午12時15分左右，舊金山海水水位可能比正常高潮位高出2.1呎，28日及29日仍將維持偏高水準。部分沿海低窪地區，積水深度可能達到2.1呎。

除了舊金山，北灣馬連縣也受到影響。米爾谷（Mill Valley）部分道路27日因海水倒灌而封閉，甚至有駕駛受困。氣象局指出，靠近海岸的道路、停車場、步道及其他低窪設施，都可能受到漲潮影響。

對舊金山居民而言，這不只是海邊景觀的變化，更可能影響每天的通勤與出行。尤其是經常前往海濱大道散步、騎自行車，或開車經過沿海道路的民眾，未來幾天應特別留意積水及臨時封路情況。

國家氣象局呼籲，民眾不要開車穿越不明深度的積水，也不要繞過道路封鎖設施。住在沿海低窪地區的居民，應提前檢查排水設施，並做好防水準備。

海平面持續上升，意味著過去只有暴風雨才會發生的沿岸淹水，未來可能在晴朗天氣下變得更加常見。

精華 FAQ

  • 這次最特別的是天氣晴朗、沒有暴風雨或降雨，海水卻仍漫上沿岸道路，甚至從排水口湧出，顯示普通漲潮在環境條件改變下也可能造成淹水。

  • 舊金山渡輪大廈南側的Embarcadero與通往Pier 14的通道都曾被海水淹沒，港務局因此封閉部分道路；北灣馬連縣的Mill Valley也有道路封閉，甚至出現駕駛受困。

  • 氣象局指出，強烈聖嬰現象使沿海海水溫度偏高，加上海平面持續上升，未來幾天潮位可能再升高，部分低窪地區積水可達2.1呎，還可能造成道路封閉與海岸侵蝕。

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